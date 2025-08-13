Expertos de EE.UU. están preocupados por este virus que afecta a los conejos con tentáculos y cuernos en sus cabezas. | composición LR | Fox News

Expertos de Estados Unidos están preocupados por un virus que afecta a los conejos salvajes. Estos animales han sido vistos con extraños cuernos y tentáculos en sus cabezas y, según especialistas, se debe a una infección viral. "Los papilomas de conejo son crecimientos en la piel causados por el virus del papiloma del conejo de cola de algodón", dijo Colorado Parks and Wildlife (CPW), citado por Fox News.

Y no solo en la cabeza. Susan Mansfield, una residente de Fort Collins, en Colorado, dijo que había observado a un conejo con "púas o palillos negros asomando por toda la boca". Ante esta anomalía, la mujer pensó que el animal moriría pronto, pero cuando regresó este había crecido, lo cual no es raro, según CPW.

Los cuernos también saldrían por la boca de los conejos salvajes. Foto: Fox News



¿Estos cuernos y tentáculos dañan o pueden matar a los conejos?

Según el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado, los crecimientos de cuernos y tentáculos no dañan a los conejos salvajes de EE.UU., a menos que sea un problema al momento de comer y beber.

Por su parte, Colorado Parks and Wildlife (CPW) afirma que "la mayoría de los conejos de cola de algodón infectados pueden sobrevivir a la infección viral" y que el crecimiento de los cuernos y tentáculos desaparecían con el tiempo. Por este motivo, es que no recomiendan la eutanasia de estos animales.

¿Existe alguna cura para estos conejos con cuernos en EE.UU.?

De acuerdo al Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado, no existe una cura para estos conejos salvajes con cuernos y tentáculos en la cabeza en Estados Unidos, hasta el momento.

Asimismo, los expertos recomiendan que los residentes no toquen a estos conejos infectados, pese a que no contagie o transmita el virus a otros animales, a excepción de los conejos domésticos. Por esa razón es que estos seres vivos "especialmente se crían al aire libre, donde pueden entrar en contacto con conejos salvajes o insectos que los pican. En los conejos domésticos, la enfermedad es más grave que en los salvajes y debe ser tratada por un veterinario", añadieron, según Fox News.