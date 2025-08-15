Maria Ponomarenko fue condenada a 6 años de prisión tras difundir "información falsa" sobre el ejército ruso. | Foto: Amnistía Internacional

La periodista rusa Maria Ponomarenko, condenada a una larga pena de prisión por criticar la ofensiva rusa en Ucrania, fue hospitalizada en un centro médico para detenidos tras intentar suicidarse en tres ocasiones, informó el viernes su abogado.

Desde la ofensiva a gran escala contra Ucrania de febrero de 2022, las autoridades rusas han intensificado su represión contra las voces disidentes, encarcelando a cientos de personas y prohibiendo decenas de ONG y medios de comunicación.

Maria Ponomarenko trató de suicidarse por tercera vez tras ser encarcelada

En un mensaje en Telegram, el abogado Dmitri Chitov afirma que Ponomarenko intentó quitarse la vida tres veces entre el 30 de julio y el 9 de agosto en la región de Altái (Siberia), donde está encarcelada.

"Perdió mucha sangre, necesitó una transfusión sanguínea", añadió.

Maria Ponomarenko, de 46 años, está hospitalizada desde el 12 de agosto en un centro médico para detenidos, según el abogado, que pudo visitarla.

"Su estado es 'satisfactorio', pero honestamente, los hemos visto mejores", comentó.

Ponomarenko trabajaba en el medio independiente RusNews y en 2023 fue condenada a seis años de prisión por difundir "información falsa" sobre el ejército ruso, en este caso un mensaje de 2022 en el que denunciaba los bombardeos contra civiles refugiados en el teatro de la ciudad ucraniana de Mariúpol.