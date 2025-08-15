HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores
Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     
Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”
Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”     Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”     Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”     
Mundo

Periodista rusa, acusada de 'falsificar información', intentó quitarse la vida por tercera vez tras ser encarcelada

Después de ser acusada de difundir "información falsa" sobre un bombardeo del ejército ruso contra civiles refugiados en el teatro ucraniano de Mariúpol, Maria Ponomarenko atentó contra su vida por tercera vez.

Maria Ponomarenko fue condenada a 6 años de prisión tras difundir "información falsa" sobre el ejército ruso.
Maria Ponomarenko fue condenada a 6 años de prisión tras difundir "información falsa" sobre el ejército ruso. | Foto: Amnistía Internacional

La periodista rusa Maria Ponomarenko, condenada a una larga pena de prisión por criticar la ofensiva rusa en Ucrania, fue hospitalizada en un centro médico para detenidos tras intentar suicidarse en tres ocasiones, informó el viernes su abogado.

Desde la ofensiva a gran escala contra Ucrania de febrero de 2022, las autoridades rusas han intensificado su represión contra las voces disidentes, encarcelando a cientos de personas y prohibiendo decenas de ONG y medios de comunicación.

PUEDES VER: Rusia impone restricciones a las llamadas de WhatsApp y Telegram: medios locales afirman que es para "combatir la criminalidad"

lr.pe

Maria Ponomarenko trató de suicidarse por tercera vez tras ser encarcelada

En un mensaje en Telegram, el abogado Dmitri Chitov afirma que Ponomarenko intentó quitarse la vida tres veces entre el 30 de julio y el 9 de agosto en la región de Altái (Siberia), donde está encarcelada.

"Perdió mucha sangre, necesitó una transfusión sanguínea", añadió.

Maria Ponomarenko, de 46 años, está hospitalizada desde el 12 de agosto en un centro médico para detenidos, según el abogado, que pudo visitarla.

PUEDES VER: Zelenski acusa a Rusia de "seguir matando" en Ucrania el día de la cumbre y pide una reunión de urgencia con Putin y Trump

lr.pe

"Su estado es 'satisfactorio', pero honestamente, los hemos visto mejores", comentó.

Ponomarenko trabajaba en el medio independiente RusNews y en 2023 fue condenada a seis años de prisión por difundir "información falsa" sobre el ejército ruso, en este caso un mensaje de 2022 en el que denunciaba los bombardeos contra civiles refugiados en el teatro de la ciudad ucraniana de Mariúpol.

Notas relacionadas
Donald Trump a pocas horas de la cumbre con Vladímir Putin sobre la guerra Rusia-Ucrania en Alaska: "Alto juego"

Donald Trump a pocas horas de la cumbre con Vladímir Putin sobre la guerra Rusia-Ucrania en Alaska: "Alto juego"

LEER MÁS
Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump y Putin inician reunión para alcanzar el fin de la guerra en Ucrania

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump y Putin inician reunión para alcanzar el fin de la guerra en Ucrania

LEER MÁS
El día en que Rusia le vendió Alaska a Estados Unidos por menos de 5 centavos: considerado el mayor negocio en la historia

El día en que Rusia le vendió Alaska a Estados Unidos por menos de 5 centavos: considerado el mayor negocio en la historia

LEER MÁS
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump y Putin inician reunión para alcanzar el fin de la guerra en Ucrania

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump y Putin inician reunión para alcanzar el fin de la guerra en Ucrania

LEER MÁS
La base militar donde Trump y Putin se reunirán por la guerra de Ucrania fue usada para enfrentarse a Rusia en la Guerra Fría

La base militar donde Trump y Putin se reunirán por la guerra de Ucrania fue usada para enfrentarse a Rusia en la Guerra Fría

LEER MÁS
China activa la turbina eólica más grande del mundo que podría alterar el clima y generar electricidad a 96.000 casas al año

China activa la turbina eólica más grande del mundo que podría alterar el clima y generar electricidad a 96.000 casas al año

LEER MÁS
Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó convirtiéndose un símbolo en EEUU

Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó convirtiéndose un símbolo en EEUU

LEER MÁS
¿Qué pasa si no voto en las elecciones de Bolivia 2025? Conoce de cuánto podría ser la multa a recibir

¿Qué pasa si no voto en las elecciones de Bolivia 2025? Conoce de cuánto podría ser la multa a recibir

LEER MÁS
Sentencia contra Jair Bolsonaro iniciará el 2 de septiembre, confirmó el Tribunal Supremo de Brasil

Sentencia contra Jair Bolsonaro iniciará el 2 de septiembre, confirmó el Tribunal Supremo de Brasil

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Mundo

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Venezolano logra vencer orden de ICE para poder donar su riñón y salvar a su hermano: luego sería deportado de EEUU

Donald Trump a pocas horas de la cumbre con Vladímir Putin sobre la guerra Rusia-Ucrania en Alaska: "Alto juego"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota