Interpol anuncia incautación récord de metanfetaminas en 18 países, valorada en US$ 6.500 millones
Según Interpol, los traficantes mostraron gran ingenio para ocultar las drogas, que fueron halladas dentro de objetos cotidianos. En total, la operación permitió confiscar 76 toneladas de estas sustancias.
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) anunció que, tras una operación antinarcóticos en 18 países de Asia y América del Norte, se logró una incautación récord de drogas sintéticas, principalmente metanfetamina, con un valor estimado de US$ 6.500 millones.
La operación, denominada "Lionfish-Mayag III", se realizó entre el 30 de junio y el 13 de julio de 2025. Gracias al operativo, lograron detener a 386 personas e incautaron 76 toneladas de drogas, entre ellas metanfetamina en estado líquido y sólido.
Droga escondida en objetos cotidianos
Entre los estupefacientes incautados destaca un "récord" de 297 millones de pastillas de la metanfetamina conocida como "yaba", muy popular en el sudeste asiático. También se halló fentanilo, heroína, cocaína, ketamina y precursores químicos.
Según Interpol, los traficantes tenían un gran ingenio para ocultar las drogas, ya que estaban escondidas en tablas de surf, piñas, cafeteras, bolsas de té, sacos de alimento para gatos, entre otros productos.
Las incautaciones más importantes de metanfetamina provenían de países asiáticos, como en Laos, donde se recuperaron 3,9 toneladas, o en Birmania, donde se confiscaron 9,25 millones de pastillas de "yaba".
En México se incautó 1.7 toneladas de metanfetamina
En México, por su parte, la organización policial con sede en Francia llegó a incautar unas 1,7 toneladas de metanfetamina y más de 190.000 comprimidos de fentanilo.
En relación con esa última droga, México solicitó 'la publicación urgente' de un aviso de Interpol para advertir sobre el uso de nuevas sustancias químicas "mortales" en su fabricación.
México ha aumentado sus esfuerzos para combatir estas drogas y la migración irregular hacia Estados Unidos bajo fuerte presión de Donald Trump, quien amenaza con imponer elevados aranceles a las exportaciones si no actúan contra esas problemáticas.