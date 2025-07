Tommy Portugal publicó en sus redes sociales una denuncia contra la aerolínea LATAM Airlines. El cantante de cumbia contó que había cancelado un pasaje con destino a Tacna debido a un error en la fecha de compra. Sin embargo, al solicitar la devolución del dinero, un total de 187.15 dólares, la aerolínea solo le reconoció 45 dólares como reembolso, lo que generó su indignación.

El cantante totalmente enojado mandó un mensaje directo para LATAM Airlines: "“Te regalo mi plata, empresa abusiva. Cuando solicité la devolución me dijeron que me iban a hacer la devolución en su totalidad y ahora me salen con esto. Encima, supuestamente, soy cliente platinium y siempre me tratan como el cu**”.

Mensaje de la aerolínea. Foto: Facebook/Tommy Portugal

Tommy Portugal denuncia a aerolínea tras negarse a devolverle el total del pasaje que canceló

El intérprete de 'Pedacito de mi vida' manifestó su indignación en redes sociales, en el que expuso el monto que le devolvieron tras haber cancelado su vuelo a Tacna por una equivocación en la fecha de viaje. A través de un mensaje por correo electrónico le hicieron llegar que el cargo por cancelación asciende a 141.97 dólares, por lo tanto, solo le depositaron 45.18 dólares de los 187.15 dólares

"¿LATAM Airlines, esto es devolución de un pasaje? Todo porque me equivoque en la fecha tuve que pedir la devolución y encima comprar otro. El pasaje me costó 187 dólares y solo me van a devolver la tasa de embarque que es 45 dólares porque según ustedes el cargo o penalidad por devolución de un pasaje es de 141 dólares", se lee en su mensaje.

Viaje reprogramado de Tommy Portugal. Foto: Facebook

La respuesta de aerolínea al reclamo de Tommy Portugal por devolución de vuelo

La aerolínea le respondió la denuncia de Tommy Portugal y le pidió detalles de lo ocurrido para que solucionen su caso. "Hola Tommy, estamos preocupados por la situación que nos has comentado. Nos gustaría obtener más detalles sobre lo ocurrido, así que te pedimos que nos envíes un mensaje privado indicando el código de reserva, el nombre completo de los pasajeros y el medio a través del cual solicitaste la devolución de tu reserva. Estamos a la espera de tu respuesta", se lee en el mensaje.

Sin embargo, el cantante, después de asegurar que le "regalaba" el dinero de su pasaje, contestó el mensaje de la aerolínea y pidió la devolución total de su compra. "Devuélvanme mi dinero que a mí no me lo regalan. Siempre compro pasajes con ustedes, me equivoqué la fecha y por eso tuve que pedir la devolución a los 5 minutos que lo compré. No es justo que se queden con 141 dólares", aseguró.