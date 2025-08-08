Argentina ofrece plan para atraer a turistas extranjeros: promoción incluye descuento en boletos aéreos para peruanos
El plan de Aerolíneas Argentinas busca dinamizar el sector turístico en el país. Por ello, ofrecerán precios más bajos a los visitantes peruanos, así como a ciudadanos de Sudamérica y Europa.
Los peruanos que deseen visitar Argentina tendrán la posibilidad de conseguir pasajes aéreos más baratos. La estatal Aerolíneas Argentinas anunció un plan para impulsar el turismo nacional, por lo que ofrecerá boletos con descuentos a los ciudadanos de países americanos e incluso de Europa.
De esta manera, el Estado argentino espera impulsar la llegada de visitantes extranjeros con el objetivo de promover la actividad turística en el país. Esta decisión responde a un reciente informe que revela la caída de turistas internacionales en el mes de junio.
Pasajes aéreos para visitar Argentina desde Perú con descuento
Aerolíneas Argentinas ofrecería pasajes aéreos a US$250 para los ciudadanos peruanos que deseen visitar Buenos Aires. Además, existe la posibilidad de viajar a un segundo destino. Por US$50 o US$100 adicionales, dependiendo de la distancia, los turistas podrían visitar un segunda ciudad desde la capital argentina, entre las que se incluyen las provincias de Salta, Jujuy, Mendoza y zonas de la Patagonia.
¿Por qué Argentina busca atraer turistas extranjeros?
La decisión de ofrecer pasajes aéreos con descuento se debe a que el gobierno argentino quiere revitalizar el sector turístico en el país. La medida de Aerolíneas Argentinas y el Instituto Nacional de Promoción Turística busca superar la caída de visitantes extranjeros en junio. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la recepción se redujo en un 21%, debido a la apreciación de la moneda local.
