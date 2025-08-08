HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Argentina ofrece plan para atraer a turistas extranjeros: promoción incluye descuento en boletos aéreos para peruanos

El plan de Aerolíneas Argentinas busca dinamizar el sector turístico en el país. Por ello, ofrecerán precios más bajos a los visitantes peruanos, así como a ciudadanos de Sudamérica y Europa.

Peruanos podrán viajar con pasajes más accesibles con el paquete que ofrece Aerolíneas Argentinas.
Peruanos podrán viajar con pasajes más accesibles con el paquete que ofrece Aerolíneas Argentinas. | Foto: composición LR/IA

Los peruanos que deseen visitar Argentina tendrán la posibilidad de conseguir pasajes aéreos más baratos. La estatal Aerolíneas Argentinas anunció un plan para impulsar el turismo nacional, por lo que ofrecerá boletos con descuentos a los ciudadanos de países americanos e incluso de Europa.

Únete a nuestro canal de política y economía

De esta manera, el Estado argentino espera impulsar la llegada de visitantes extranjeros con el objetivo de promover la actividad turística en el país. Esta decisión responde a un reciente informe que revela la caída de turistas internacionales en el mes de junio.

PUEDES VER: Este es el único país de Sudamérica donde opera Walmart, la famosa cadena de supermercados estadounidense: no es Brasil ni Argentina

lr.pe

Pasajes aéreos para visitar Argentina desde Perú con descuento

Aerolíneas Argentinas ofrecería pasajes aéreos a US$250 para los ciudadanos peruanos que deseen visitar Buenos Aires. Además, existe la posibilidad de viajar a un segundo destino. Por US$50 o US$100 adicionales, dependiendo de la distancia, los turistas podrían visitar un segunda ciudad desde la capital argentina, entre las que se incluyen las provincias de Salta, Jujuy, Mendoza y zonas de la Patagonia.

PUEDES VER: El país de Sudamérica que más vino consume: ciudadanos beben 20 litros en promedio al año, según informe

lr.pe

¿Por qué Argentina busca atraer turistas extranjeros?

La decisión de ofrecer pasajes aéreos con descuento se debe a que el gobierno argentino quiere revitalizar el sector turístico en el país. La medida de Aerolíneas Argentinas y el Instituto Nacional de Promoción Turística busca superar la caída de visitantes extranjeros en junio. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la recepción se redujo en un 21%, debido a la apreciación de la moneda local.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Perú es elegido entre los 10 mejores destinos del mundo, según diario del Reino Unido

Perú es elegido entre los 10 mejores destinos del mundo, según diario del Reino Unido

LEER MÁS
Los 5 destinos rurales que la Organización Mundial de Turismo incluyó en su lista de lugares turísticos más visitados del Perú

Los 5 destinos rurales que la Organización Mundial de Turismo incluyó en su lista de lugares turísticos más visitados del Perú

LEER MÁS
Turista colombiano se queda decepcionado por la neblina que no lo deja observar Machu Picchu: ''No veo nada''

Turista colombiano se queda decepcionado por la neblina que no lo deja observar Machu Picchu: ''No veo nada''

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

LEER MÁS
¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi pagará a más de 70.000 adultos mayores en Perú: consulta que beneficiarios cobrarían la devolución de aportes en 2025

Reintegro 4 del Fonavi pagará a más de 70.000 adultos mayores en Perú: consulta que beneficiarios cobrarían la devolución de aportes en 2025

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi: estos son los beneficiarios que podrían cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

Reintegro 4 del Fonavi: estos son los beneficiarios que podrían cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Estado ofrece préstamos para estudiantes con una tasa de interés de solo 4%, hasta cinco veces menor que en bancos privados

Estado ofrece préstamos para estudiantes con una tasa de interés de solo 4%, hasta cinco veces menor que en bancos privados

LEER MÁS
¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

LEER MÁS
Banco de la Nación establece monto máximo y plazos para préstamos, según tu edad: ¿cómo acceder?

Banco de la Nación establece monto máximo y plazos para préstamos, según tu edad: ¿cómo acceder?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 8 de agosto: Bono Especial de Vacaciones, subsidios para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Influencer Lizeth Atoccsa tras recibir apoyo por críticas por la compra de un departamento: "La vida me está recompensando"

Economía

Intentan registrar 'Labubu' ante Indecopi: se presentaron casi 50 solicitudes para adquirir derechos sobre populares figuras

Fonavi 2025: fonavistas pueden consultar si son beneficiarios de cobrar pago de aportes con el link oficial de la Secretaría Técnica

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 8 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa pedido de 6 meses de prisión preventiva

Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota