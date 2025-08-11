HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Colombia confirma la muerte de José Aldinever Sierra, presunto autor material de la muerte de Miguel Uribe

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó la muerte de José Aldinever Sierra Sabogal, abatido en la frontera con Venezuela.

'Zarco Aldinever' sería uno de los presuntos autores materiales de la muerte de Uribe Turbay.
'Zarco Aldinever' sería uno de los presuntos autores materiales de la muerte de Uribe Turbay. | Composición LR.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó la muerte de José Aldinever Sierra Sabogal, presunto autor material del atentado terrorista contra Miguel Uribe Turbay y líder del grupo llamado 'Segunda Marquetalia', disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del país.

Sierra, apodado 'Aldinever' o 'el Zarco Aldinever', fue abatido en la frontera con Venezuela. Varios jefes de la Segunda Marquetalia se dirigían a una reunión con líderes de la organización guerrillera Ejército de Liberación Nacional (Eln). En el trayecto, fueron emboscados por este grupo, ocasionando la muerte de Sierra.

PUEDES VER: Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

lr.pe

José Aldinever Sierra Sabogal fue abatido en la frontera de Colombia-Venezuela

Tras el incidente en la frontera colombo-venezolana, la Segunda Marquetalia comunicó que José Aldinever Sierra Sabogal fue abatido en medio del combate. Posteriormente, Pedro Sánchez confirmó la información. "El ELN asesinó al ‘Zarco’ Aldinever de la Segunda Marquetalia muy cerca de la frontera colombo-venezolana debido a un conflicto relacionado con el narcotráfico. Al parecer, entre ellos se robaron un cargamento de cocaína, lo que desencadenó una pugna criminal entre carteles", comentó el ministro.

Cabe resaltar que el pasado 18 de julio, la Fiscalía General de Colombia reactivó las órdenes de captura vigentes contra varios cabecillas que actuaban como negociadores de paz. "Lo que hicimos fue una validación a través de nuestros organismos de inteligencia para verificar la autenticidad de ese comunicado de los criminales", afirmó Sánchez.

Por otro lado, el ministro resaltó que los avances en la investigación sobre el atentado contra Miguel Uribe están dando resultados. "Creo que la justicia avanzó al capturar al autor material el mismo día y haber capturado a cinco más en un lapso de 25 o 30 días", afirmó. Asimismo, destacó que la rápida captura del resto de los autores materiales les ha permitido reconstruir la cadena de mando detrás del ataque a Uribe y abrir nuevas líneas de investigación.

PUEDES VER: Así fue el atentado que causó la muerte de Miguel Uribe Turbay en Colombia: le dispararon en campaña presidencial en junio

lr.pe

Medidas del gobierno colombiano tras el atentado contra Uribe

Luego del atentado contra el senador Miguel Uribe, los ministerios del Interior y Defensa, junto a la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, revisaron los protocolos de seguridad para precandidatos presidenciales y dirigentes políticas que podrían estar en riesgo. "La amenaza está latente. Lo importante aquí es evaluar el riesgo, identificarlo muy bien y tomar medidas para mitigar. Las medidas dependen no solamente de la persona, sino también del lugar”, afirmó el ministro Sánchez.

Sánchez enfatizó que, semanas antes del ataque contra Uribe, se advirtió sobre un presunto plan para atentar contra Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Para evitar alguna tragedia, las autoridades activaron alertas tempranas y reforzaron los esquemas de seguridad.

PUEDES VER: Presidente de Colombia se pronuncia tras la muerte del senador Miguel Uribe: “La vida está por encima de cualquier ideología"

lr.pe

Miguel Uribe Turpay sufre un atentado en medio de un mitin político

El pasado 7 de junio, durante un mitin político en el que Miguel Uribe Turbay se dirigía a una multitud, varias detonaciones interrumpieron su discurso de manera abrupta. Videos difundidos en redes sociales captaron el momento en que el senador, alcanzado por disparos a corta distancia, cayó al suelo mientras los asistentes huían aterrados.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que el autor material y otros involucrados en la planificación del atentado ya enfrentan procesos judiciales. Además, reveló que el arma utilizada fue incautada junto con 12 vainas en el lugar de los hechos. Se revisaron más de 1.000 grabaciones de cámaras de seguridad para reconstruir el trayecto de los atacantes y determinar si el senador había sido objeto de vigilancia previa.

