La doble vida de Kendall Francois, el ‘asesino de Poughkeepsie’ que convirtió su casa en un cementerio en EEUU

El sujeto asesinó a ocho prostitutas en Nueva York y ocultó sus cuerpos. Su captura en 1998 reveló a uno de los criminales más macabros de Estados Unidos.

La detención de Francois se llevó a cabo gracias a la fuga de Diane Franco, quien logró escapar de su agresor y proporcionar información crucial.
La detención de Francois se llevó a cabo gracias a la fuga de Diane Franco, quien logró escapar de su agresor y proporcionar información crucial. | Composición LR

Durante dos años, la pequeña ciudad de Poughkeepsie, en el estado de Nueva York, vivió bajo la sombra de un depredador invisible. Kendall Francois, un exmilitar de complexión imponente y apodado 'Stinky' por su fuerte olor corporal, llevaba una doble vida: de día trabajaba como vigilante escolar; de noche, seleccionaba prostitutas a las que estrangulaba y ocultaba en su propia casa.

Su detención en 1998 se produjo gracias a la fuga de Diane Franco, una de sus víctimas, que logró escapar y denunciarlo. Lo que parecía un episodio aislado destapó una cadena de crímenes que dejó ocho mujeres muertas, todas con un perfil físico similar y sin contacto cercano con sus familias.

PUEDES VER: Ofrecía alojamiento en su casa de EEUU para asesinar a sus inquilinos: el espeluznante caso de Michelle “Shelly” Knotek

lr.pe

Infancia y vida antes de los crímenes

Kendall Francois nació el 26 de julio de 1971 en Poughkeepsie, una ciudad de alrededor de 40.000 habitantes. Desde su niñez llamó la atención por su tamaño: a los 14 años ya medía 1,90 metros y pesaba casi 115 kilos. Practicó deportes como el fútbol americano y la lucha libre, y tras graduarse ingresó al ejército, siendo destinado a Fort Sill, Oklahoma.

En 1994 fue apartado del servicio por motivos no aclarados y regresó a la casa familiar. Estudió Artes Liberales y trabajó como vigilante en el Instituto Arlington, donde recibió múltiples quejas de estudiantes por su olor y comportamientos inapropiados hacia alumnas, lo que reforzó su reputación como “el apestoso” del lugar.

PUEDES VER: Pitbull héroe guía a un hombre hasta sus dueños inconscientes y les salva la vida en EEUU: “Un perro que los quiere mucho”

lr.pe

El inicio de una serie de asesinatos en Poughkeepsie

Entre octubre de 1996 y agosto de 1998, Kendall Francois actuó en zonas de prostitución como Jewitt Avenue y Main Street. Sus víctimas eran mujeres blancas, menudas, de ojos claros y entre 25 y 50 años. Tras acordar un servicio sexual, las conducía a su casa, las estrangulaba y luego ocultaba sus cuerpos en el ático o el sótano. Sus víctimas confirmadas son las siguientes:

  • Wendy Meyers (24 de octubre de 1996)
  • Gina Barone
  • Catherine Marsh (embarazada al momento de su muerte)
  • Kathleen Hurley
  • Mary Healy Giaccone
  • Sandra Jean French
  • Audrey Pugliese
  • Catina Newmaster (25 de agosto de 1998)

La policía local, ante las desapariciones, elaboró un perfil común y solicitó apoyo al FBI. Sin embargo, la ausencia de escenas del crimen o restos humanos dificultó la investigación. “Durante dos años, estuvimos cazando un fantasma”, recordaría el exteniente William Siegrist.

PUEDES VER: Macabro hallazgo del cuerpo en descomposición de un menor desaparecido que envió un mensaje de auxilio en EEUU: “Mamá, ayúdame”

lr.pe

La fuga de una de sus víctimas, Diane Franco, y la captura de Francois

En 1998, Kendall Francois intentó asesinar a Diane Franco, quien logró zafarse de su agresor y huir saltando del vehículo. Llegó hasta una gasolinera, donde relató el ataque y dio información precisa sobre el domicilio del sospechoso.

Detenido inicialmente por agresión, Francois terminó confesando tras ver las fotos de las prostitutas desaparecidas: “Yo las maté”. La inspección de la vivienda reveló un hedor insoportable y restos humanos entre basura acumulada en el ático y el sótano. La casa de los horrores se convirtió en prueba clave del caso.

Acusado de ocho asesinatos en primer grado y un intento de asesinato, la fiscalía pidió la pena de muerte. Sin embargo, el 11 de agosto de 1998 fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Antes del juicio, su defensa alegó que había contraído VIH de una de sus víctimas, intentando atenuar la sentencia.

Francois murió el 11 de septiembre de 2014 en el Centro Correccional de Attica por un cáncer. En 2008, Marguerite, madre de Catherine Marsh, lo visitó buscando arrepentimiento, pero no lo obtuvo. Aun así, decidió perdonarlo: “Jesús dijo: ‘Perdónalos porque no saben lo que hacen’”.

