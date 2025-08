El nombre de Ricardo Gareca es venerado por muchos hinchas gracias a los logros que consiguió durante sus más de 7 años al mando de la selección peruana. En su regreso a territorio nacional, el experimentado estratega dejó un esperanzador mensaje sobre futuro profesional y, además, sorprendió con sus palabras sobre el nuevo papa León XVI.

En una reciente entrevista, al extécnico de la selección de Chile le consultaron sobre el pedido de algunos aficionados que expresaron su deseo de que el 'Tigre' obtenga la nacionalidad peruana, tal como lo hizo en su momento Robert Prevost, actual líder de la Iglesia Católica.

Ricardo Gareca planea visitar al papa León XVI

En un primer momento, Ricardo Gareca agradeció el cariño que recibe de los peruanos en todo el mundo. "Para mí es honor y un orgullo. Yo me encuentro con peruanos en todo el mundo. En Chile vive una colonia inmensa y me los cruzaba día a día, en Argentina era lo mismo. El cariño que me brindan es inmenso y se los agradezco de corazón (pedido de nacionalizarse)", indicó.

Por otra parte, el estratega de 67 años reconoció que tiene planificado visitar al papa León XIV en el Vaticano; para ello, espera que la gestión de Edwin Oviedo pueda ayudarlo.

"Tuve la oportunidad de conocer a Francisco en el Vaticano y lo conocí personalmente acá porque el cardenal Cipriani me dio la posibilidad con Edwin Oviedo de poder saludarlo de forma privada junto con mi esposa. Tuve esa posibilidad y tengo la posibilidad, de acuerdo a lo que hablé con Oviedo, porque lo conoció personalmente, el privilegio de visitar a León XVI en el Vaticano, de que él me pueda recibir. Sería un gran honor", reveló en conversación con RPP.

Ricardo Gareca no descarta volver a la selección peruana

Mientras hablaba de su futuro profesional, Gareca no descartó volver a dirigir a la selección peruana. "Todo lo que sea Perú, yo no descartaría nada. Es un país que yo quiero, es un país que me ha tratado bien en todo aspecto, no solamente a mí, sino a mi familia y colaboradores. Es un país donde hemos vivido momentos muy fuertes. Yo no descarto absolutamente nada", afirmó.