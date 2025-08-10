USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen
USCIS advierte que Donald Trump deportará a inmigrantes indocumentados que cometan explotación sexual infantil en su país de origen.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) advirtió que los inmigrantes indocumentados pueden ser deportados si cometieron explotación sexual infantil en su país de origen.
En ese sentido, la nueva administración de Donald Trump señaló que aplicará la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para expulsar a los extranjeros con antecedentes criminales.
USCIS confirma que inmigrantes serán deportados si cometen explotación sexual infantil
USCIS informó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) capturaron a Romulus Mihai en Washington. Según el gobierno de Donald Trump, el inmigrante ingresó a Estados Unidos para evadir una condena por explotación sexual infantil que debía cumplir en Bélgica.
Incluso el extranjero habría ocultado sus antecedentes penales al solicitar la ciudadanía americana ante USCIS. Sin embargo, la administración Trump mencionó que aplicará la Ley INA para arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados que han cometido delitos graves en su país de origen.
Donald Trump y el fraude migratorio en Estados Unidos
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que los inmigrantes involucrados en fraude migratorio podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de hasta 250.000 dólares.
Esta advertencia se dio después de que la administración de Donald Trump reveló que un inmigrante colombiano ideó un esquema para falsificar historias de asilo y engañar al sistema de inmigración del país.