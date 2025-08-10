HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos     Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos     Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos     
USA

USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen

USCIS advierte que Donald Trump deportará a inmigrantes indocumentados que cometan explotación sexual infantil en su país de origen.

USCIS advierte que Donald Trump deportará a inmigrantes que cometan delitos en su país de origen.
USCIS advierte que Donald Trump deportará a inmigrantes que cometan delitos en su país de origen. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) advirtió que los inmigrantes indocumentados pueden ser deportados si cometieron explotación sexual infantil en su país de origen.

En ese sentido, la nueva administración de Donald Trump señaló que aplicará la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para expulsar a los extranjeros con antecedentes criminales.

PUEDES VER: El destino final de John Edward Jones, quien murió atrapado para siempre en una cueva de EEUU: duró 27 horas con vida

lr.pe

USCIS confirma que inmigrantes serán deportados si cometen explotación sexual infantil

USCIS informó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) capturaron a Romulus Mihai en Washington. Según el gobierno de Donald Trump, el inmigrante ingresó a Estados Unidos para evadir una condena por explotación sexual infantil que debía cumplir en Bélgica.

Incluso el extranjero habría ocultado sus antecedentes penales al solicitar la ciudadanía americana ante USCIS. Sin embargo, la administración Trump mencionó que aplicará la Ley INA para arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados que han cometido delitos graves en su país de origen.

USCIS advirtió que los inmigrantes indocumentados pueden ser deportados por Donald Trump si cometieron explotación sexual infantil en su país de origen. Foto: composición LR

USCIS advirtió que los inmigrantes indocumentados pueden ser deportados por Donald Trump si cometieron explotación sexual infantil en su país de origen. Foto: composición LR

PUEDES VER: Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

lr.pe

Donald Trump y el fraude migratorio en Estados Unidos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que los inmigrantes involucrados en fraude migratorio podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de hasta 250.000 dólares.

Esta advertencia se dio después de que la administración de Donald Trump reveló que un inmigrante colombiano ideó un esquema para falsificar historias de asilo y engañar al sistema de inmigración del país.

Notas relacionadas
Adiós a la Green Card en EEUU: USCIS confirma que estas tarjetas ya no serán válidas para los residentes permanentes en 2025

Adiós a la Green Card en EEUU: USCIS confirma que estas tarjetas ya no serán válidas para los residentes permanentes en 2025

LEER MÁS
USCIS confirma que inmigrantes serán condenados con hasta 10 años de prisión y deberán pagar multas si cometen este grave delito en EEUU

USCIS confirma que inmigrantes serán condenados con hasta 10 años de prisión y deberán pagar multas si cometen este grave delito en EEUU

LEER MÁS
USCIS confirma que estos inmigrantes deben cumplir nuevos requisitos para solicitar la Green Card y evitar la deportación en EEUU

USCIS confirma que estos inmigrantes deben cumplir nuevos requisitos para solicitar la Green Card y evitar la deportación en EEUU

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

LEER MÁS
Robo de Labubus: delincuentes se llevan más de US$30.000 en mercancía del peluche de moda en una tienda de EEUU

Robo de Labubus: delincuentes se llevan más de US$30.000 en mercancía del peluche de moda en una tienda de EEUU

LEER MÁS
Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

LEER MÁS
Venezolano quiso asesinar a peruano por infidelidad de su esposa, no lo halló y mató a 3 latinos: está libre en EEUU tras ser repatriado

Venezolano quiso asesinar a peruano por infidelidad de su esposa, no lo halló y mató a 3 latinos: está libre en EEUU tras ser repatriado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cerro Porteño vs Nacional transmisión EN VIVO del partido por la jornada 7 de la liga paraguaya

INEI alerta sobre falsos funcionarios que buscan estafar en viviendas en Censo 2025: ¿cómo identificarlos?

INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

USA

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

Robo de Labubus: delincuentes se llevan más de US$30.000 en mercancía del peluche de moda en una tienda de EEUU

Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota