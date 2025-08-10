HOYSuscripcion LR Focus

Cristal vs Melgar EN VIVO por la Liga 1
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos
¿Cómo se originó el incendio de la Mezquita en Córdoba? Detalles de la causa, los daños y cómo los bomberos evitaron una tragedia en España

Un incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba afectó a tres capillas y provocó el colapso del techo en una de ellas. Las autoridades españolas investigan las causas.

El incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba dañó tres capillas. Autoridades investigan el origen y se planifica su restauración.
El incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba dañó tres capillas. Autoridades investigan el origen y se planifica su restauración. | Foto: AFP

La Mezquita-Catedral de Córdoba, símbolo histórico y Patrimonio de la Humanidad en España, fue sorprendida por un incendio que afectó a tres de sus capillas. Las llamas, favorecidas por las altas temperaturas, llegaron a derrumbar el techo de una de ellas, antes de ser controladas por los bomberos.

El suceso, que se investiga para determinar su origen, dejó daños visibles en varias zonas del monumento y provocó la intervención inmediata de autoridades culturales y patrimoniales. Aunque el área afectada es reducida en comparación con el conjunto, se ha puesto en marcha un plan de evaluación y restauración para garantizar la preservación de esta joya arquitectónica de más de mil millones de años.

PUEDES VER: El río de España que oculta una ciudad sumergida hace miles de años: fue fundada en el siglo XVIII con tesoros milenarios

¿Cómo se originó el incendio en la Mezquita de Córdoba?

De acuerdo con el informe del deán de la Catedral, Joaquín Alberto Nieva, el incendio comenzó a las 21:11 horas, en una de las capillas añadidas durante la ampliación realizada por Almanzor entre los años 976 y 1002. Desde ahí, el fuego se extendió hasta las cubiertas del edificio.

La capilla con mayores daños estructurales es la de la Anunciación, cuyo techo colapsó. Según medios locales, el foco inicial estuvo en la capilla número 37, utilizada como almacén de material de limpieza, incluyendo barredoras eléctricas. Asimismo, la Capilla de San Nicolás de Bari fue afectada por el humo y las llamas.

Según el medio El Español, las primeras hipótesis señalan que la causa del siniestro se debería a un fallo eléctrico en una barredora mecánica, aunque este extremo todavía no ha sido confirmado. Lamentablemente, es el tercer incendio documentado en la historia de la Mezquita-Catedral, después de los registrados en 1910 y 2001.

El área afectada ocupa aproximadamente 50 metros cuadrados de los 13.000 que conforman el monumento. Se trata de una parte correspondiente a la tercera y última ampliación de Almanzor, en la que los arquitectos replicaron la estructura de Alihaken II, simplificando elementos decorativos.

Por su parte, Unesco ha solicitado al Ministerio de Cultura de España un informe detallado sobre el incendio y su impacto en el monumento arquitectónico.

Por otro lado, la Mezquita-Catedral estrenará este otoño un moderno sistema antiincendios basado en agua nebulizada, similar al instalado en la catedral de Notre Dame en París, para reforzar la protección frente a futuros siniestros.

Incendio en la Mezquita de Córdoba: el trabajo de los bomberos

Daniel Muñoz, jefe del Servicio de Extinción de Incendios de Córdoba, explicó que el fuego generó una capa carbonosa en las vigas, que protege su interior, pero reduce su resistencia. Este debilitamiento, junto con el peso del agua utilizada en la extinción, provocó el derrumbe en una de las capillas.

Los bomberos atacaron el fuego tanto desde el interior como desde el exterior. La principal dificultad estuvo en la cubierta, donde fue necesario retirar material con palanquetas para acceder a las vigas. Gracias a una rápida sectorización, el fuego no se propagó a otras capillas.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, destacó la valentía y eficacia de los bomberos, subrayando que su formación y los simulacros realizados periódicamente en el monumento fueron claves para contener el incendio y salvar gran parte del patrimonio.

