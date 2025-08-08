HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     
Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY
Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY     Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY     Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY     
Mundo

El 'Tinder de las montañas': un cuaderno en las cumbres de los Alpes suizos conecta corazones

Para Patrick y Cathy, dos amantes de la naturaleza, una libreta roja en la cima de una cumbre suiza cambió sus vidas. Estos cuadernos, popularmente conocidas como el 'Tinder de las montañas'. han formado miles de parejas en toda Suiza.

El 'Tinder de las montañas' es la manera perfecta para que amantes de la naturaleza se encuentren entre sí.
El 'Tinder de las montañas' es la manera perfecta para que amantes de la naturaleza se encuentren entre sí. | Foto: GABRIEL MONNET / AFP

A Cathy y Patrick les encanta contar cómo se conocieron: gracias a un mensaje dejado en una libreta roja, en una cumbre suiza. Harta de las aplicaciones de citas, la mujer echó mano del 'Tinder de las montañas'.

"Era una bella forma de encontrarse", recuerda Cathy Rotzetter, de 58 años, en una reciente caminata en las alturas del cantón de Friburgo, en el oeste del país alpino.

Cathy dio el paso en octubre pasado. Tras subir hasta la cumbre del Wandflue, a 2.133 metros, escribió sus datos de contacto en el cuaderno rojo que encontró allá arriba.

Nueve meses más tarde está sentada en el prado, abrazada a Patrick, con la cima del Wandflue como telón de fondo.

"En el cuaderno anoté que me gustaba caminar tranquila, pero que me gusta una copita después del esfuerzo", dice entre risas a la AFP.

Patrick, que tiene la misma edad que Cathy y prefiere solo dar su nombre, subió a la montaña una semana más tarde. Y cuando estaba en la cumbre, quedó encantado con el mensaje de Cathy.

PUEDES VER: El joven suizo que vivió durante 17 años sin manos y recuperó la funcionalidad con un doble trasplante

lr.pe

¿Cómo empezó el 'Tinder de las montañas'?

La idea del 'Tinder de las montañas' surgió de un momento de soledad en la cumbre del Dent de Broc, que desde una altura de 1.829 metros domina el pintoresco lago de Gruyère. Una apuesta entre amigos hizo el resto.

Thibaud Monney es un montañista apasionado de 29 años y cuando contemplaba el magnífico paisaje desde lo alto del Dent de Broc se dio cuenta de que le gustaría compartir sus sensaciones con alguien.

Sin pensárselo dos veces, escribió lo que estaba pensando en un cuaderno con tapa de cuero de los que, por tradición, suele haber en las cumbres del cantón de Friburgo, para que los montañistas dejen ahí su rastro.

"Subí para la puesta de sol y estaba solo, la próxima seremos dos", escribió el joven. "Puse mi número de teléfono y una persona me contactó", cuenta.

Los colegas de Monney, maestro de ebanistería para discapacitados, le dijeron, bromeando, que podría dejar varias libretas en las cumbres de las montañas.

"Y eso funcionó bien", comentó en una reciente caminata hacia la cumbre de La Vudalla (1.670 m), que ofrece una vista sublime de Gruyère, la región donde se hace el famoso queso.

"Varias parejas se formaron gracias a esas libretas", apuntó mientras hojeaba una que colocó al lado del libro de visitantes, ambos protegidos de la intemperie en una taquilla de metal fijada a una gran cruz de madera.

Monney colocó libretas en las siete cumbres del cantón de Friburgo, pero la idea tuvo tanto éxito que los cuadernos de amor ya se encuentran en las montañas de toda Suiza y a veces mucho más lejos, hasta en Argentina.

PUEDES VER: Un chihuahua ayuda a salvar la vida de su dueño tras caer en un glaciar en Suiza a más de 2.400 metros de altura

lr.pe

El 'Tinder de las montañas': la estrategia perfecta para los amantes de la naturaleza que buscan el amor

Monney se siente orgulloso cuando oye hablar de parejas que se encontraron gracias a esta iniciativa.

"Con frecuencia hay mensajes de agradecimiento por haber creado esto. Cuando alguien encuentra el amor o una amistad gracias a las libretas, es claro que he hecho alguien feliz", dice.

El cuaderno dejado en la cima de La Vudalla confirma que su sistema está de moda y se llena con rapidez.

"Apasionado de montañas, del esquí y la escalada", dice sobriamente uno de los mensajes, junto a otro de alguien que busca un alma gemela que "ame el deporte, el [heavy] metal y las mujeres tatuadas".

A diferencia de los algoritmos cada vez más complejos para los encuentros en línea, el filtro de la libreta roja "es muy simple".

"Si usted contacta con alguien, esa persona también alcanzó una cumbre y ama profundamente la naturaleza y las montañas. Ya hay algo en común", explica Monney.

Cathy Rotzetter está de acuerdo. "El amor compartido de la naturaleza es un buen filtro", señala.

La elección de las cumbres es también un medio para hacer una primera selección en función de la edad y las capacidades físicas.

Aunque La Vudalla es una de las más accesibles, solo los montañistas más aguerridos y de mejor estado físico podrán llegar hasta la libreta roja del Vanil de l'Ecri, a 2.376 metros.

Monney dejó de lado las plataformas de citas y, con el tiempo, también encontró una pareja. Pero sin ayuda de las libretas.

"Ella me vio en televisión" hablar del "Tinder de las montañas", me "contactó" y "ahora soy feliz".

Notas relacionadas
El tenista peruano Ignacio Buse derrotó a Román Burruchaga y se clasificó a las semifinales del ATP de Gstaad

El tenista peruano Ignacio Buse derrotó a Román Burruchaga y se clasificó a las semifinales del ATP de Gstaad

LEER MÁS
Un chihuahua ayuda a salvar la vida de su dueño tras caer en un glaciar en Suiza a más de 2.400 metros de altura

Un chihuahua ayuda a salvar la vida de su dueño tras caer en un glaciar en Suiza a más de 2.400 metros de altura

LEER MÁS
El joven suizo que vivió durante 17 años sin manos y recuperó la funcionalidad con un doble trasplante

El joven suizo que vivió durante 17 años sin manos y recuperó la funcionalidad con un doble trasplante

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

LEER MÁS
El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

LEER MÁS
El insólito caso de la "abuela unicornio", la mujer china a la que le creció un cuerno de trece centímetros en la frente

El insólito caso de la "abuela unicornio", la mujer china a la que le creció un cuerno de trece centímetros en la frente

LEER MÁS
Dólar paralelo en Venezuela hoy, viernes 8 de agosto: consulta la tasa actualizada vía Monitor Dólar

Dólar paralelo en Venezuela hoy, viernes 8 de agosto: consulta la tasa actualizada vía Monitor Dólar

LEER MÁS
Gustavo Petro: ¿cómo fue la vida de guerrillero del flamante presidente de Colombia?

Gustavo Petro: ¿cómo fue la vida de guerrillero del flamante presidente de Colombia?

LEER MÁS
Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Mundo

El jefe del Ejército israelí reafirma la ofensiva contra Hamas: "Luchamos por la vida de nuestros rehenes y su derrota"

El jefe del Ejército israelí reafirma la ofensiva contra Hamas: "Luchamos por la vida de nuestros rehenes y su derrota"

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

"No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia y refiere que Petro busca "pretextos"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota