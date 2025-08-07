El estilo Cyberpunk de Chongqing es impulsado por el gobierno chino para aumentar las visitas extranjeras. | Foto: composición LR / Tomorrow.City / CNBC

En China existe una ciudad que destaca por su vibra única y vanguardista, por ello Chongqing ha sido apodada como la ‘Ciudad Cyberpunk’ albergando edificios de varios niveles con diseños ‘8D’. Su estructura que combina el paisaje rural y para la noche se ilumina con luces neón, hizo que extranjeros se impresionen por su ‘diseño futurista’.

Ubicada al suroeste del país asiático, Chongqing registró un aumento en el turismo del 60%. Según su Oficina de administración de Inmigración, tan solo en el 2024, 1.3 millones de visitantes se quedaron en la región por la propuesta accesible y única.

¿Por qué le llaman ‘Ciudad Cyberpunk’ a esta ciudad en China?

Chongqing es llamada ‘Ciudad Cyberpunk’ por el diseño de las construcciones industriales que contrastan con el paisaje de montañas que, en la vida nocturna, se transforman con iluminación neón. Pero la razón de que sus edificaciones parecen colocarse una encima de otra es por necesidad.

Esta región en China no posee una costa, el aumento de la población y sus cambios de elevación plantean un trabajo difícil para su planificación urbana. Es por ello que hay un tren que atraviesa un edificio residencial y los rascacielos pueden tener entrada en el piso 1 o en el 20.

¿Qué es lo que caracteriza a la ciudad china Chongqing?

Además del estilo Cyberpunk, Chongqing es conocido por su comida callejera que está disponible pasadas las 2 a. m. Junto a los espectáculos de drones y exhibiciones de restos de guerra en museos locales, esta ciudad china se convierte en un epicentro cultural impulsado por el gobierno.

Por otro lado, Chongqing posee las esculturas rupestres de Dazu que han sido señaladas por la UNESCO como Patrimonio Mundial.