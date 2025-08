Hablar de la familia Castro siempre fue un tema que genera controversia en Cuba por el poder que conllevan en dicha región. Sin embargo, Sandro Castro, influencer, creador de contenidos y, por sobre todas las cosas, el nieto de Fidel Castro, se convirtió en un personaje polémico para la Revolución. Es blanco de críticas por parte de la diáspora cubana, que lo ve como un joven que disfruta de privilegios y ostenta una vida alejada de la realidad que vive el cubano promedio.

Sandro representa el polo opuesto de la imagen de austeridad que Fidel Castro y los medios oficialistas se esmeraron por construir durante más de 50 años. A sus 34 años, se muestra sin filtro en redes sociales, donde suma 127.000 seguidores en Instagram. Desde allí, comparte videos de fiestas, bebidas, autos de lujo y noches interminables. "Mi abuelo es un gran ídolo y pienso que se sentiría bien" con su rol de influencer, dijo al medio 'TN' desde La Habana.

Sandro Castro se desmarca de la política y defiende su vida nocturna

A pesar de su apellido, Sandro insiste en que no recibe privilegios especiales. “Sufro los mismos apagones que el resto de los cubanos”, comenta. Recurre al humor, se define como un 'vampiro de la noche' y dice que sus contenidos no buscan molestar a nadie. “La política no es lo mío. Solo quiero hacer reír”, afirma. En su cuenta, suele mostrar escenas cotidianas en medio de apagones, fiestas con cerveza y salidas con amigos. Asegura que sus publicaciones no ofenden, ni violan la privacidad de su familia, ni tratan temas sensibles.

En el pasado, una polémica lo puso en el centro del huracán: un video en el que se lo veía en un Mercedes fue interpretado como una muestra de ostentación. Él asegura que fue un malentendido, que el auto era prestado y que el video se filtró desde su WhatsApp. Reconoció el error y pidió disculpas. "Fue algo personal. Me lo robaron y lo sacaron de contexto", aclaró. Subraya que no tiene interés en responder a quienes lo critican y que evita hablar de política precisamente para no generar confrontaciones.

Sandro Castro defiende su independencia empresarial y asegura que no recibió apoyo económico de su familia

El bar que administra, conocido como 'EFE Bar', está ubicado en la zona de Vedado. También tiene un emprendimiento de distribución de bebidas. Asegura que todos sus negocios fueron fruto de su esfuerzo y que comenzó a trabajar desde los 14 años. En 2015, con ayuda de un socio italiano, abrió su primer restaurante. Con los ahorros, luego fundó otros bares, todo dentro de la legalidad, insiste. Reivindica su independencia y asegura no haber recibido apoyo económico de su familia. "Siempre quise valerme por mí mismo", señaló Sandro.

Aunque se mantiene alejado de la política, reconoce las dificultades que enfrenta la población cubana. Cree que el país está atravesando un momento difícil, pero confía en una mejora a futuro. Dice sentirse orgulloso de su apellido, pero insiste en que su vida es como la de cualquier otro joven cubano. “Vivo de mis negocios, camino libremente por la calle y me relaciono con todo el mundo”, afirma. También se declara amante del arte, la música y el deporte, y cuenta que le gustaría visitar Argentina algún día. "Me gustan los festivales de DJS y soy más fan de Cristiano Ronaldo que de Messi", concluye entre risas.