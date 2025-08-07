El Gobierno de Donald Trump contratará a más agentes de ICE. | Composición LR

El Gobierno de Donald Trump contratará a más agentes de ICE. | Composición LR

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Kristi Noem, confirmó este jueves que se eliminará el límite de edad para ingresar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y arrestar el mayor número de inmigrantes en el país.

Anteriormente, los aspirantes debían tener como mínimo 21 años, mientras que el límite superior oscilaba entre los 37 y 40 años, dependiendo del puesto al que aspiraban.

Agentes de ICE no tendrán límite de edad

En el comunicado, Noem indicó que el DHS eliminará “el límite de edad para los nuevos agentes de ICE. Los candidatos cualificados ahora pueden presentar su solicitud sin límite de edad”.

La nueva normativa permitirá a los postulantes de cualquier edad —incluyendo menores de edad, adolescentes, adultos de la tercera edad y jubilados—, acceder a los nuevos beneficios, siempre y cuando cumplan con los requisitos adicionales.

Asimismo, los futuros agentes de ICE deberán someterse a rigurosas evaluaciones médicas, pruebas de detección de drogas y exámenes de aptitud física. De formar parte, podrán recibir un bono de US$50.000 y diversas condonaciones.

Gobierno de Donald Trump contratará más agentes para ICE

Noem aprovechó en explicar que, gracias a la aprobación del “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump, DHS y ICE recibirán un presupuesto de US$75.000 millones hasta 2029 para cumplir con las leyes de inmigración en Estados Unidos.

“Nuestro país necesita estadounidenses comprometidos que se unan al ICE para expulsar a lo peor de lo peor de nuestro país”, señaló la encarga de hacer cumplir las políticas migratorias del Gobierno de Trump, incentivando a más ciudadanos a formar parte de los agentes federales.