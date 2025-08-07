Infante de Marina de EEUU lucha por liberar a su mamá detenida por ICE tras cita de inmigración: “Este país no quiere a mi madre”

La mamá del infante exige que no sea deportada de Estados Unidos. | Composición LR

Un infante de Marina de Guerra de Estados Unidos conversó con Telemundo 51 para denunciar que su madre, María Úrsula Valle, fue arrestada por Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras una cita con inmigración. Su madre era beneficiara del parole in place.

María Úrsula permanece detenida en un centro de detención de ICE desde el lunes 4 de agosto. Su familia ruega que no sea deportada porque sus papeles migratorios están en trámite para su regularización.

ICE arresta a madre de infante de Marina de Estados Unidos

La madre del infante José Manuel Vilchis llegó a Estados Unidos desde México hace 20 años. María tiene tres hijos con ciudadanía americana. “Mi mamá es una señora bien amable”, aseguró la menor de sus hijos.

ICE detuvo a la mujer pese a que su hijo José Manuel luchó durante años para obtener el beneficio del parole in place para ella. “Yo di cuatro años de mi vida para este país. Y yo siento que es un honor estar aquí que este es mi país, pero que este país no quiera a mi madre, me siento horrible y eso duele a mí a mis hermanas”, expresó el mayor de los hermanos a Telemundo 51.

Sus hijos temen ahora por la salud de su madre, quien sufrió un derrame cerebral en 2021.

¿ICE puede deportar a madres de infantes en Estados Unidos?

Según el abogado John De La Vega, el beneficio parole permite a los soldados estadounidenses evitar que sus familiares sean deportados.

“Lo que se llama el military parole in place es un beneficio para aquellos soldados de las fuerzas armadas que, de alguna forma, han tenido problemas para la entrada de su familiar al país, y el gobierno de Estados Unidos los convierte en casos de baja prioridad para la deportación”, explicó.