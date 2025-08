India le pidió a Estados Unidos no intervenir en sus relaciones con otros países; una declaración que se produce apenas dos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un arancel del 25% sobre productos indios, medida que entrará en vigencia el próximo 7 de agosto. Asimismo, Nueva Delhi ratificó que continuarán adquiriendo petróleo ruso, desestimando así las advertencias de la administración del republicano.

Durante una conferencia de prensa realizada el viernes 1 de agosto, el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de India, Randhir Jaiswal, reafirmó la solidez de los lazos entre su país y Rusia. “Mantenemos una alianza estable y duradera con Moscú”, respondió al ser consultado sobre si podría haber cambios en las relaciones bilaterales.

India pide a EEUU no interceder en sus relaciones con terceros

Las declaraciones de Jaiswal se dieron poco después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresara su malestar por la constante compra de petróleo ruso por parte de la India, calificándola como una fuente persistente de fricción en la relación entre ambos países.

"Nuestros vínculos con cualquier país, o todos los vínculos que tenemos con diversos países, se basan en sus propios méritos y no deben verse a través del prisma de un tercer país", sostuvo el vocero.

Además, defendió la decisión de continuar adquiriendo energía y armamento de origen ruso, con el argumento de que estas compras están respaldadas por prioridades de seguridad nacional y criterios estratégicos propios de la India.

Gobierno de India asegura que seguirá comprando petróleo ruso

Durante esta semana, surgieron versiones que apuntaban a una posible suspensión en la compra de crudo ruso por parte de las refinerías estatales de la India, como respuesta al malestar expresado por Donald Trump. El mandatario celebró la información, aunque admitió no tener certeza sobre su veracidad. “Eso es lo que escuché. No sé si sea cierto”, declaró.

Sin embargo, fuentes citadas por The New York Times desmintieron un cambio en la política energética de Nueva Delhi. De hecho, el vocero Randhir Jaiswal, aclaró que el Gobierno no ha emitido ninguna instrucción a las empresas petroleras para que disminuyan sus importaciones desde Rusia.

Medios locales como la agencia ANI también respaldaron esta versión. Según informaron, India sigue comprando crudo ruso, y esta decisión responde a un análisis técnico y económico que toma en cuenta factores como el costo, la calidad del producto, las reservas existentes y las condiciones logísticas.

India señala que buscará afianzar su relación con Estados Unidos

Jaiswal resaltó que la India mantiene su compromiso con el fortalecimiento de sus lazos con Estados Unidos, al destacar que ambas naciones comparten una alianza estratégica amplia, sustentada en intereses comunes, principios democráticos y una conexión sólida entre sus sociedades.

"Esta alianza ha superado diversas transiciones y desafíos. Seguimos centrados en la agenda sustancial con la que ambos países se han comprometido y confiamos en que la relación seguirá avanzando", indicó.

Cabe recordar que el último miércoles, Donald Trump anunció la imposición de un arancel del 25% y una sanción adicional contra la India. La decisión vino acompañada de críticas hacia el país asiático por seguir adquiriendo la mayor parte de su armamento de Rusia y por mantener cooperación energética con Moscú.