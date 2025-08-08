El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha comenzado a establecer comunicaciones con India y China para coordinar una respuesta conjunta frente a la nueva ola de aranceles impuesta por Estados Unidos. Esta medida, promovida por Donald Trump, impacta fuertemente las economías del BRICS y pone en riesgo el precio de productos clave como el café, la carne y el acero.

Celso Amorim, asesor especial de la Presidencia, confirmó que Lula tendrá conversaciones en las próximas horas con el primer ministro indio, Narendra Modi, y, más tarde, con el presidente chino, Xi Jinping. El objetivo de estos encuentros es definir una estrategia común que permita mitigar tanto el impacto económico como político de la ofensiva comercial estadounidense.

¿Cuál es la propuesta del presidente brasileño, Lula da Silva, en respuesta a los nuevos aranceles de EE. UU.?

Lula busca reactivar el frente común del BRICS para hacer frente a las tarifas que entraron en vigor este jueves, afectando directamente a Brasil, India y China. La iniciativa pretende facilitar una negociación coordinada con Washington y, si es necesario, tomar medidas similares para proteger las economías de estos países.

Este asunto ya fue abordado por el bloque durante la cumbre celebrada en Río de Janeiro en julio, donde los líderes discutieron la importancia de actuar frente a políticas comerciales unilaterales. Lula sostiene que, ante el creciente proteccionismo, los países emergentes deben fortalecer sus relaciones y coordinar políticas para defender su posición en el comercio global.

¿Qué impacto se espera que tengan los nuevos aranceles estadounidenses en la economía del país?

Los aranceles impuestos por EE. UU. afectan a la mayoría de los socios comerciales de Brasil, pero el país sudamericano recibe un golpe directo. A pesar de mantener un superávit comercial con Washington, productos como el café y la carne ahora deberán pagar un 50% adicional. Esta medida se interpreta también como una respuesta política de Trump debido al juicio contra Jair Bolsonaro.

El secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, estima que los aranceles generarán unos US$50.000 millones mensuales para su país. Sin embargo, los economistas advierten que el costo de estas tarifas se trasladará tanto a los consumidores como a los exportadores. En Brasil, diversos sectores ya han expresado su preocupación sobre las posibles pérdidas de competitividad, la reducción de exportaciones y el aumento de costos en insumos clave para la industria nacional.