HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     
Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY
Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY     Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY     Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY     
Mundo

Lula impulsa alianza diplomática entre Brasil, India y China para coordinar una respuesta a los aranceles de Trump

Lula impulsa al BRICS a negociar frente a los nuevos aranceles de Estados Unidos, que afectan a productos clave como café, carne y acero.

Lula busca un frente común con China e India para enfrentar los aranceles. Foto: AFP/EFE
Lula busca un frente común con China e India para enfrentar los aranceles. Foto: AFP/EFE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha comenzado a establecer comunicaciones con India y China para coordinar una respuesta conjunta frente a la nueva ola de aranceles impuesta por Estados Unidos. Esta medida, promovida por Donald Trump, impacta fuertemente las economías del BRICS y pone en riesgo el precio de productos clave como el café, la carne y el acero.

Celso Amorim, asesor especial de la Presidencia, confirmó que Lula tendrá conversaciones en las próximas horas con el primer ministro indio, Narendra Modi, y, más tarde, con el presidente chino, Xi Jinping. El objetivo de estos encuentros es definir una estrategia común que permita mitigar tanto el impacto económico como político de la ofensiva comercial estadounidense.

PUEDES VER: Gobierno de Trump duplica recompensa para arresto de Nicolás Maduro: "Es una amenaza para la seguridad nacional"

lr.pe

¿Cuál es la propuesta del presidente brasileño, Lula da Silva, en respuesta a los nuevos aranceles de EE. UU.?

Lula busca reactivar el frente común del BRICS para hacer frente a las tarifas que entraron en vigor este jueves, afectando directamente a Brasil, India y China. La iniciativa pretende facilitar una negociación coordinada con Washington y, si es necesario, tomar medidas similares para proteger las economías de estos países.

Este asunto ya fue abordado por el bloque durante la cumbre celebrada en Río de Janeiro en julio, donde los líderes discutieron la importancia de actuar frente a políticas comerciales unilaterales. Lula sostiene que, ante el creciente proteccionismo, los países emergentes deben fortalecer sus relaciones y coordinar políticas para defender su posición en el comercio global.

PUEDES VER: "No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia y refiere que Petro busca "pretextos"

lr.pe

¿Qué impacto se espera que tengan los nuevos aranceles estadounidenses en la economía del país?

Los aranceles impuestos por EE. UU. afectan a la mayoría de los socios comerciales de Brasil, pero el país sudamericano recibe un golpe directo. A pesar de mantener un superávit comercial con Washington, productos como el café y la carne ahora deberán pagar un 50% adicional. Esta medida se interpreta también como una respuesta política de Trump debido al juicio contra Jair Bolsonaro.

El secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, estima que los aranceles generarán unos US$50.000 millones mensuales para su país. Sin embargo, los economistas advierten que el costo de estas tarifas se trasladará tanto a los consumidores como a los exportadores. En Brasil, diversos sectores ya han expresado su preocupación sobre las posibles pérdidas de competitividad, la reducción de exportaciones y el aumento de costos en insumos clave para la industria nacional.

Notas relacionadas
Hombre alimentaba a sus perros con restos humanos en Argentina: se trataría de un presunto asesino serial

Hombre alimentaba a sus perros con restos humanos en Argentina: se trataría de un presunto asesino serial

LEER MÁS
Japón lanzará el 'taxi aéreo', el nuevo medio de transporte que operará a partir de 2027 en alianza con ANA y Joby Aviation

Japón lanzará el 'taxi aéreo', el nuevo medio de transporte que operará a partir de 2027 en alianza con ANA y Joby Aviation

LEER MÁS
El impactante caso de Diego Fernández, el joven al que asesinaron y esparcieron en 150 huesos bajo tierra

El impactante caso de Diego Fernández, el joven al que asesinaron y esparcieron en 150 huesos bajo tierra

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

LEER MÁS
El insólito caso de la "abuela unicornio", la mujer china a la que le creció un cuerno de trece centímetros en la frente

El insólito caso de la "abuela unicornio", la mujer china a la que le creció un cuerno de trece centímetros en la frente

LEER MÁS
Dólar paralelo en Venezuela hoy, viernes 8 de agosto: consulta la tasa actualizada vía Monitor Dólar

Dólar paralelo en Venezuela hoy, viernes 8 de agosto: consulta la tasa actualizada vía Monitor Dólar

LEER MÁS
Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

LEER MÁS
El impactante caso de Diego Fernández, el joven al que asesinaron y esparcieron en 150 huesos bajo tierra

El impactante caso de Diego Fernández, el joven al que asesinaron y esparcieron en 150 huesos bajo tierra

LEER MÁS
Gobierno de Trump duplica recompensa para arresto de Nicolás Maduro: "Es una amenaza para la seguridad nacional"

Gobierno de Trump duplica recompensa para arresto de Nicolás Maduro: "Es una amenaza para la seguridad nacional"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Mundo

El jefe del Ejército israelí reafirma la ofensiva contra Hamas: "Luchamos por la vida de nuestros rehenes y su derrota"

El jefe del Ejército israelí reafirma la ofensiva contra Hamas: "Luchamos por la vida de nuestros rehenes y su derrota"

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

"No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia y refiere que Petro busca "pretextos"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota