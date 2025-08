La relación entre Estados Unidos y Brasil atraviesa una crisis diplomática y económica sin precedentes, desencadenada por la imposición de aranceles punitivos por parte de Donald Trump. Esta medida, anunciada el 30 de julio, elevó las tarifas arancelarias estadounidenses a productos brasileños del 10 % al 50 %, con entrada en vigor hoy, 6 de agosto, luego de que el mandatario retrasara el inicio de esta imposición, inicialmente previsto para el 1 de agosto.

Trump ha vinculado directamente los aranceles al procesamiento judicial de su aliado político, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Sin embargo, para el internacionalista Francisco Belaunde, aparte de ser una acción en favor de un amigo, esto también constituye "una clara violación del principio de no injerencia en los asuntos internos de los países". Además, asegura que, a pesar de ser un tema político, los aranceles "obviamente también iban a afectar a Brasil, pero seguramente no tan elevados como se han impuesto".

Por otro lado, el internacionalista Ramiro Escobar señala que Trump no logra distinguir lo que es una relación comercial de las simpatías políticas y, al contrario, se presenta como una figura que "no cree en el respeto al sistema político de un país ni en el sistema judicial", creyendo que "todo está bien si le va bien a sus amigos políticos". Aunque Escobar no minimiza los "golpes" que el mandatario está infligiendo a la economía brasileña, señala que "una potencia regional" como Brasil "no se va a derrumbar por esto".

Trump podría causar el fortalecimiento entre China y Brasil

Frente a este panorama, ambos internacionalistas coinciden en que, si bien en principio la imposición de aranceles significaría una complicación económica para Brasil, esto podría resultar contraproducente para Estados Unidos. Para Belaunde, esta "mala jugada" terminaría provocando una mayor dependencia de Brasil hacia China, potencia con la que ya existe una cercanía. Cabe mencionar que China es el principal socio comercial de Brasil, y ambos países mantienen una sólida relación en términos de exportaciones e importaciones.

En este contexto, Escobar puntualiza que "esta coyuntura puede permitirle a Brasil dar inicio a una triangulación con otras potencias de su nivel, como China, India, Rusia y Sudáfrica, para tratar de cambiar las coordenadas económicas del mundo. Esto puede no convenirle a Trump, pero el mandatario cree que, dando castigos arancelarios, puede poner todas las cosas a su favor".

No es un secreto que la influencia de EE. UU. en América Latina está en declive, una tendencia que se ha acelerado desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, debido a sus enfoques unilaterales y proteccionistas. Esto ha convertido a Asia en "el epicentro de varios desafíos contemporáneos: económicos, bélicos y comerciales", explica Escobar, quien añade que, si Brasil comienza a fortalecer sus relaciones con potencias asiáticas a raíz de las sanciones, "Estados Unidos podría perder aún más terreno del que ya ha cedido".

No existen posibilidades de que Brasil seda ante los aranceles

Brasil ha adoptado una postura firme frente a las recientes tarifas impuestas por Estados Unidos, que alcanzan hasta el 50 % en una amplia gama de productos brasileños. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva rechazó categóricamente estas medidas, calificándolas de “chantaje inaceptable”. Además, Francisco Belaunde explica que este es “un tema judicial” en el que “no hay forma de que Brasil ceda porque sería intervenir en lo que dice el Poder Judicial, y entonces el Gobierno no tiene nada que decir allí”.

"Lula ha demostrado capacidad de maniobra en situaciones así", puntualiza Ramiro Escobar, quien recuerda que "en una ocasión anterior impuso visa a los norteamericanos en reciprocidad porque les pedían visa a los brasileños". En respuesta a las tarifas, el gobierno brasileño ha activado su Ley de Reciprocidad Comercial, permitiéndole imponer contramedidas específicas contra productos y servicios estadounidenses, sin necesidad de autorización de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Además, Brasil ha presentado una queja formal ante la OMC, buscando una resolución internacional del conflicto.

Bolsonaro, el factor que causaría sanciones económicas en Brasil

Bolsonaro, quien está siendo procesado por su presunta participación en un intento de golpe tras su derrota electoral en 2022, se convierte en la principal pieza que podría desencadenar la ruptura de una relación bilateral entre un amenazante Estados Unidos y un Brasil infranqueable. El exmandatario enfrenta acusaciones que incluyen la formación de una organización criminal, la elaboración de un decreto para declarar el estado de defensa, movilizar seguidores y su participación en el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Trump, quien calificó este proceso judicial como una "caza de brujas" y una "vergüenza internacional", no solo ha apuntado contra Brasil con la imposición de aranceles, sino también contra el juez Alexandre de Moraes, quien lidera el proceso contra Bolsonaro. El mandatario ha tomado medidas drásticas, incluyendo la imposición de sanciones bajo la Ley Magnitsky, que permite al gobierno de Estados Unidos sancionar a funcionarios extranjeros acusados de violaciones de derechos humanos y abusos de poder.