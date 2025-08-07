Este jueves 7 de agosto, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reiteró su pedido a declarar un alto el fuego como una medida inicial antes de considerar una posible reunión con el presidente de Rusia, Vladímir Putin. En este encuentro también estarían invitados líderes de Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

“Las prioridades están absolutamente claras. Primero, parar las matanzas, y es Rusia la que debe aceptar el alto el fuego. Segundo, un formato de líderes, para que la reunión pueda llevar a una paz verdaderamente duradera”, escribió Zelenski en su red social X.

Zelenski abre la posibilidad de una reunión con Vladimir Putin

El día de hoy, Zelenski abrió la posibilidad de tener una conversación directa con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania, tras la reunión que el enviado especial de Donald Trump, presidente de EE. UU., tuvo con Putin en Moscú.

En su propuesta, el tercer paso sería trabajar junto a Europa y Estados Unidos en la creación de garantías de seguridad a largo plazo para Ucrania. Además, el presidente ucraniano espera hablar hoy con los líderes de Alemania, Italia y Francia para coordinar sus posiciones y prepararse para los próximos desarrollos.

Zelenski también reveló que ayer tuvo una conversación telefónica con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Estas llamadas se suman a las que ya había mantenido previamente con el presidente de EE. UU., Donald Trump, y con varios líderes europeos.

Zelenski y su pedido de aumentar la presión por "un cambio de régimen en Rusia

Hace una semana Volodímir Zelenski pidió aumentar la presión internacional para provocar "un cambio de régimen en Rusia", lo que implicaría la salida de Vladimir Putin. Una serie de ataques en Kiev, que resultaron en 8 muertos y 70 heridos, incluidos niños, impulsó al presidente ucraniano a hacer un llamado a las fuerzas rusas para que pongan fin a la guerra que comenzó en febrero de 2022.

Durante la madrugada del jueves 31 de julio, un ataque con drones y misiles alcanzó 27 puntos de la ciudad, lo que dejó edificios destruidos, autos incendiados e innumerables llamas, mientras los equipos de rescate buscaban sobrevivientes entre los escombros. Tras estos ataques, Zelenski calificó los bombardeos como "asesinatos ejemplarizantes".

PUEDES VER: Zelenski asegura que Ucrania le propuso a Rusia entablar una nueva conversación por la paz la próxima semana

La reunión entre Putin y el emisario de Trump en Moscú

Vladímir Putin recibió el 6 de agosto al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, justo antes de que se cumpla el plazo establecido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que el presidente ruso ponga fin a la guerra en Ucrania, según indicó el Kremlin al comienzo del encuentro.

Esta es la quinta vez que Putin y Witkoff se encuentran desde principios de 2025, siendo su última reunión en abril. Hasta ahora, el presidente ruso no ha aceptado la petición de declarar un alto el fuego en Ucrania.