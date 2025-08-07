HOY

Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU
Régimen de Venezuela afirma que impidió atentado con bombas en zona comercial y responsabiliza a EE. UU.: detuvo a 15 implicados

El gobierno de Nicolás Maduro aseguró haber frustrado un atentado con explosivos en Plaza Venezuela, en Caracas. Señala a líderes opositores y a Estados Unidos como responsables de una supuesta conspiración.

El bolso con explosivos incautado contenía tres kilos de dinamita. Foto: BBC
El bolso con explosivos incautado contenía tres kilos de dinamita. Foto: BBC

El régimen de Nicolás Maduro denunció este jueves 7 de agosto que frustró un presunto atentado en una de las zonas más concurridas de Caracas. Según las autoridades, el intento se habría ejecutado con tres kilos de dinamita escondidos en un bolso, abandonado cerca de Plaza Venezuela.

El dirigente oficialista Diosdado Cabello encabezó la rueda de prensa donde explicó los detalles del operativo. Afirmó que el ataque iba dirigido contra civiles, con el objetivo de “sembrar terror” y desestabilizar el país. Las fuerzas de seguridad detuvieron a 15 personas presuntamente vinculadas al hecho, entre ellas el supuesto autor material, quien habría recibido 20.000 dólares por su participación.

PUEDES VER: Exjefa del Consejo Nacional Electoral de Venezuela fue sobornada con una casa por empresa electoral, según fiscalía de EE. UU.

lr.pe

¿Cómo se dio el intento de atentado con bombas, según el régimen de Nicolás Maduro?

De acuerdo con el relato oficial, el atentado fue detectado tras una operación de seguimiento a un individuo que dejó una mochila sospechosa en las inmediaciones de Plaza Venezuela. Dentro del bolso, las autoridades hallaron tres kilogramos de dinamita listos para detonar.

Cabello detalló que el ciudadano fue capturado y confesó que transportaba los explosivos a cambio de una suma de dinero enviada desde el exterior. El lugar donde se dejó el artefacto explosivo es una zona de alto tránsito en la capital venezolana, lo que, según las autoridades, habría causado una masacre si se concretaba la explosión.

“El tipo fue a poner esa bomba ahí para volar a un gentío. Si eso explotaba en el autobús que decía que venía, no se salvaba nadie”, expresó Cabello ante medios oficiales. Añadió que las fuerzas de seguridad actuaron de manera preventiva tras identificar señales de un posible ataque en preparación.

Según el régimen, el supuesto plan terrorista se planeó fuera del país, particularmente desde Colombia, aunque sin la participación directa del gobierno de Gustavo Petro. Además, el oficialismo volvió a señalar a Estados Unidos como presunto instigador de la operación, a quien acusan de financiar “acciones fascistas” contra Venezuela.

PUEDES VER: Canciller de Venezuela sobre inmigrantes ‘secuestrados’ en Estados Unidos: “les extendemos una cordial invitación a regresar a su patria”

lr.pe

¿Qué se sabe de los implicados en el presunto intento de atentado en Venezuela?

La cifra oficial proporcionada por Cabello indica que al menos 15 personas fueron arrestadas en el marco de esta investigación, incluyendo al hombre que transportaba los explosivos. El dirigente mostró imágenes del sujeto detenido, así como el video de una supuesta confesión donde admite haber aceptado dinero para trasladar el bolso con dinamita.

Entre los presuntos implicados figuran nombres de la oposición venezolana. El régimen señaló directamente a la líder opositora María Corina Machado, actualmente en la clandestinidad, como parte de la estructura responsable del ataque. También mencionó al dirigente Juan Pablo Guanipa, detenido en mayo, y a quien mostraron en un supuesto organigrama de la banda criminal.

Según el chavismo, esta operación forma parte de un supuesto plan más amplio que busca generar violencia en instalaciones estratégicas del país. Cabello mencionó que el objetivo es atacar centros militares, estaciones de servicio, sistemas eléctricos y espacios recreativos para fomentar el caos.

Asimismo, el oficialismo afirma haber incautado 52 toneladas de drogas en lo que va de 2025, alegando que estas sustancias son utilizadas para financiar actividades conspirativas. Maduro, por su parte, señaló que estos intentos forman parte de una “ecuación nefasta” que incluye a “las bandas criminales que aún sobreviven por ahí”, el “narcotráfico uribista colombiano” y la injerencia de Estados Unidos.

