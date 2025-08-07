HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino
Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino     Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino     Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino     
ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU
ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU      ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU      ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU      
Mundo

¿Le cuentas tus problemas a ChatGPT? Este estado de EEUU prohíbe que la inteligencia artificial ofrezca terapia a los usuarios

La nueva normativa prohíbe que chatbots de IA brinden atención psicológica, con multas de hasta US$ 10.000 para quienes incumplan.

Illinois se convierte en el primer estado de EE. UU. en regular la inteligencia artificial en salud mental al firmar la ley Bienestar y Supervisión de Recursos Psicológicos (WOPR).
Illinois se convierte en el primer estado de EE. UU. en regular la inteligencia artificial en salud mental al firmar la ley Bienestar y Supervisión de Recursos Psicológicos (WOPR). | Neuroscience News

En Estados Unidos, Illinois se alza como pionero en el control de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la salud mental. Muchas personas recurren a chatbots para buscar apoyo emocional o terapia. Sin embargo, expertos y profesionales han pedido que se establezcan reglas claras para evitar que estos programas ofrezcan tratamientos o evaluaciones que deberían hacer especialistas.

El gobernador JB Pritzker ha firmado la ley Bienestar y Supervisión de Recursos Psicológicos (WOPR). La norma prohíbe que cualquier aplicación o servicio basado en IA brinde atención psicológica o tome decisiones terapéuticas, así como diagnosticar trastornos mentales. Quienes incumplan podrían enfrentar multas de hasta US$ 10.000 en el estado de Illinois.

PUEDES VER: ¿Te desahogas con ChatGPT? Su CEO, Sam Altman, advierte que el chat con la inteligencia artificial puede ser evidencia legal

lr.pe

¿Qué contempla la nueva ley en Illinois sobre IA?

La ley restringe la intervención terapéutica por parte de la IA. No obstante, sí permite que los profesionales de salud mental usen estas herramientas para tareas administrativas, como tomar notas u organizar citas. Según expertos, esta regulación es necesaria para proteger a las personas y evitar que el algoritmo opere sin controles.

Vaile Wright, de la Asociación Americana de Psicología, ha advertido que hacer creer al público que la IA tiene la misma capacidad que un terapeuta humano pone en riesgo a los usuarios.

PUEDES VER: Nueva función de Instagram pone en peligro la seguridad de sus usuarios y atraería extorsionadores: descubre como desactivarla

lr.pe

¿Qué postura han tomado las empresas de inteligencia artificial?

La normativa distingue entre aplicaciones de bienestar, como guías de meditación, que pueden seguir operando, y servicios que se promocionan como terapia constante o apoyo emocional, que están prohibidos. Por ejemplo, la app Ash Therapy, que se anuncia como ''la primera IA creada para terapia'', ha dejado de operar en Illinois, mostrando un mensaje que explica que están esperando regulación estatal.

Por su parte, OpenAI ha anunciado que ChatGPT ahora invita a los usuarios a hacer pausas durante sesiones largas para evitar sobrecarga y promueve respuestas que ayuden a evaluar opciones en lugar de dar frases directas (sí o no). Esto luego de reportes de personas que han experimentado episodios psicóticos o conductas de riesgo tras interacciones profundas con chatbots.

Notas relacionadas
Niño de 6 años queda gravemente herido tras ser atacado por pulpo gigante en acuario de Texas, EEUU: animal no lo soltaba

Niño de 6 años queda gravemente herido tras ser atacado por pulpo gigante en acuario de Texas, EEUU: animal no lo soltaba

LEER MÁS
Nueva función de Instagram pone en peligro la seguridad de sus usuarios y atraería extorsionadores: descubre como desactivarla

Nueva función de Instagram pone en peligro la seguridad de sus usuarios y atraería extorsionadores: descubre como desactivarla

LEER MÁS
Arrestan a modelo luego de que su esposo fuese encontrado muerto por apuñalamiento en EEUU: tenía orden de alejamiento

Arrestan a modelo luego de que su esposo fuese encontrado muerto por apuñalamiento en EEUU: tenía orden de alejamiento

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

LEER MÁS
Dólar BCV y dólar paralelo hoy en Venezuela: cotización actualizada y tasa de cambio oficial para este jueves 7 de agosto

Dólar BCV y dólar paralelo hoy en Venezuela: cotización actualizada y tasa de cambio oficial para este jueves 7 de agosto

LEER MÁS
Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

LEER MÁS
Joven influencer termina ahogándose en plena transmisión en vivo al intentar hacer un peligroso reto viral de TikTok

Joven influencer termina ahogándose en plena transmisión en vivo al intentar hacer un peligroso reto viral de TikTok

LEER MÁS
Miles de personas serán evacuadas en Alemania tras hallazgo de bomba de la Segunda Guerra Mundial durante obras

Miles de personas serán evacuadas en Alemania tras hallazgo de bomba de la Segunda Guerra Mundial durante obras

LEER MÁS
Turista británica denuncia que fue víctima de abuso durante vuelo en paracaídas en África: "Tenía miedo"

Turista británica denuncia que fue víctima de abuso durante vuelo en paracaídas en África: "Tenía miedo"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ni Messi ni Di María: los 2 únicos campeones del mundo que figuran en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025

Ni Messi ni Di María: los 2 únicos campeones del mundo que figuran en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025

Todo sobre el reparto de ‘Merlina’ 2: protagonistas, villanos y sorpresas

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Mundo

El jefe del Ejército israelí reafirma la ofensiva contra Hamas: "Luchamos por la vida de nuestros rehenes y su derrota"

El jefe del Ejército israelí reafirma la ofensiva contra Hamas: "Luchamos por la vida de nuestros rehenes y su derrota"

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

"No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia y refiere que Petro busca "pretextos"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota