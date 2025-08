Un niño estadounidense de 6 años ha quedado con lesiones en los brazos, luego de que un pulpo se aferrara a él y se negara a soltarlo durante una visita a un acuario de San Antonio, Texas. Su madre, Britney Taryn, narró el incidente en TikTok, ocurrido el 14 de julio. Su hijo Leo metió la mano en un tanque táctil y fue atrapado por un pulpo gigante del Pacífico.

Según contó Taryn, la familia visita el lugar seguido y ya habían interactuado con el animal en otras ocasiones sin problemas. En algunos de los videos compartidos en redes sociales, se puede ver el brazo del pequeño cubierto de marcas oscuras (moretones provocados por las ventosas del pulpo) que van desde la muñeca del menor hasta su axila.

¿Qué ocurrió en el acuario de Texas?

Durante la visita al Acuario de San Antonio, Leo intentó acariciar al pulpo gigante, que se aferró a su brazo y no quiso soltarlo. “Empezó a decir: ‘Mamá, no me deja ir’”, contó su madre en TikTok. Taryn dijo que hasta tres adultos tuvieron que intervenir para ayudar al niño, y escribió que el pulpo "siempre quiso" a su hijo hasta que intentó jalarlo al acuario. "Pensábamos que era un tierno vínculo animal'', se lee.

Si bien la madre minimizó la magnitud de lo ocurrido, dejó en claro que nunca le advirtieron sobre lo que el pulpo podía hacer. A través de sus publicaciones, alertó otros padres sobre los riesgos de estas interacciones. Ella dijo que, aunque su hijo se mantuvo calmado, no todos los niños podrían reaccionar de la misma forma.

El niño intentó acariciar al animal en el acuario interactivo. Foto: Tiktok

¿Cuál fue la respuesta del acuario para la madre del niño?

Luego de lo ocurrido, el acuario publicó un vídeo en TikTok en el cual explica que esos moretones son comunes y que no representan un riesgo para la salud. También dijeron que desaparecen entre siete y catorce días. No se refirieron directamente al caso de Leo.

''Las interacciones de alimentación están estrictamente permitidas solo bajo la supervisión del personal, como lo indica la señalización en la exhibición, que indica que los visitantes deben seguir todas las reglas e instrucciones. En este caso, la visitante inclinó a su hijo sobre la barrera de la exhibición, lo que le permitió acceder al hábitat sin la supervisión del personal'', dijo el Acuario de San Antonio en un comunicado, según Fox News.

Se sabe que le ofrecieron asistencia médica que la madre habría rechazado. Ella dijo que se puso en contacto para solicitar una documentación del hecho, y una explicación de los protocolos de seguridad. Hasta su último posteo, asegura no haber tenido respuesta.