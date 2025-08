Un modelo e influencer de vida fitness ha sido arrestado luego de que su esposo, un entrenador personal, fuera encontrado muerto con múltiples puñaladas en el inodoro de su apartamento en Harlem, Nueva York, según informó la policía, que investiga un posible homicidio.

Donald Zieben-Hood, de 40 años, llamó al 911 el pasado viernes tras descubrir el cuerpo sin vida de su cónyuge Jacob Zieben-Hood, de 34 años. Horas después, Donald fue detenido por violar una orden de alejamiento que le prohibía tener contacto con Jacob.

El entrenador fue hallado muerto en su apartamento de Harlem, Nueva York.

¿Qué pasó con Jacob Zieben Hood?

La policía encontró a Jacob “desplomado en el suelo, cubierto de sangre, con cortes en la cabeza y múltiples puñaladas en la pierna, incluyendo una herida profunda en la pantorrilla que le atravesó el músculo”, detallaron los fiscales. Una de las heridas le cortó una arteria, lo que provocó una hemorragia fatal.

Aún se debe realizar una autopsia que determine si las lesiones que sufrió el entrenador personal fueron accidentales, autoinfligidas o producto de un homicidio. Su muerte está siendo investigada, mientras que Donald enfrenta cargos por:

Robo en primer grado

Posesión ilegal de armas

Desacato criminal agravado

Donald (izquierda) y Jacob (derecha) peleaban seguido, según vecinos de Harlem.

Historial de abuso doméstico de Donald Zieben Hood

La pareja llevaba junta desde aproximadamente 2016, según sus perfiles en Instagram. Sin embargo, la fiscalía reveló que habían tenido problemas durante varios meses. Los fiscales aseguraron que Donald Hood mostró un patrón creciente de violencia hacia su esposo, ya que desobedeció órdenes judiciales. En una ocasión, lo estranguló, pero quedó libre bajo fianza. También lo amenazó con un cuchillo.

La noche de lo ocurrido, Jacob Zieben le dijo a su padre que su marido lo “perseguía” y no lo dejaba salir del apartamento. Además, el padre escuchó al acusado gritar y usar apodos despectivos hacia su hijo. Donald admitió a las autoridades que había violado la orden de protección cuando llamó al 911. “Me han puesto una orden de protección. ¿Me van a arrestar, verdad?”, preguntó.

No se sabe si la pareja seguía viviendo en la misma casa, pero los vecinos afirman que horas antes del incidente tuvieron una fuerte discusión. “Llevan meses discutiendo y me he estado quejando”, contó un vecino. “Sé que las parejas pelean, pero esto era diferente, muy ruidoso, con portazos constantes. Sabía que algo trágico iba a pasar. Es realmente lamentable”, finalizó.