Una tragedia ha estremecido a Colombia. Silvana Torres, una joven madre de 20 años, es señalada como responsable del asesinato de su hija de tan solo 3 años de edad. El crimen ocurrió en Manizales presuntamente luego de una fuerte discusión con su pareja sentimental y de tener un "ataque de ira", lo cual ha generado indignación y dolor en la opinión pública.

Los hechos se registraron en el conjunto residencial en el barrio San Sebastián, donde la mujer, atacó brutalmente a su hija en un acto de furia. Los gritos y llantos de la pequeña se escucharon en todo el barrio, por lo que, los vecinos de la víctima llamaron a la policía para intentar salvar a la menor. Sin embargo, a pesar de que fue trasladada al Hospital de Caldas, los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.

Según informes de la Fiscalía, la autopsia reveló que la niña sufrió múltiples golpes contundentes con un arma blanca. El registro médico indicó que la menor sufrió un paro cardiorrespiratorio, con una grave herida en el cuello y que, pese a las acciones de reanimación, falleció por un shock hipovolémico.

Silvana Torres fue capturada horas después del crimen y enfrenta cargos por homicidio agravado. La Fiscalía ha solicitado la pena máxima, que podría ascender a 50 años de prisión.

¿Qué dijo la Silvana Torres sobre el asesinato a su menor hija?

La joven colombiana fue captura en flagrancia por la policía de Manizales. De acuerdo a los estudios clínicos, se habría intentado quitar la vida con la misma arma con la que atacó a su niña, pero solo sufrió heridas superficiales. Tras estar internada en la clínica de salud mental, San Juan de Dios, se conoció que había reconocido ser la autora de la muerte de su hija y que "tenía muchas cosas en la cabeza".

"Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina... le hice daño a mi hija y me quería morir. Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir", reveló ante los especialistas.

La secretaria del Interior de Manizales, Paula Andrea Sánchez, reveló que Torres ya se encuentra capturada y que se realizará el juicio respectivo.

“Hemos venido acompañando psicosocialmente a las familias involucradas en este caso y también a la comunidad. En este asunto, evidentemente, son muchas las causas que pudieron provocar este caso tan horrendo. Sin embargo, lo que es importante es que haya justicia”, indicó la autoridaad.