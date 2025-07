Conoce la historia de Samuel Little, el asesino más letal de EE. UU. | Composición LR

Conoce la historia de Samuel Little, el asesino más letal de EE. UU. | Composición LR

Samuel Little es uno de los asesinos más letales en la historia de Estados Unidos, y para afirmar esto basta con mirar su historial de crímenes que datan de 1970 a 2005. Las 93 muertes con las que carga han llevado a agencias como el FBI a catalogarlo como 'el asesino serial más prolífico en toda la historia del país'.

En 2019, un analista del FBI relató que Little pensó, sin remordimiento, que no sería atrapado durante muchos años, ya que creía 'que nadie contabilizaba sus víctimas'; no obstante, su larga carrera criminal fue conocida en detalle.

¿Quiénes integraron la lista de víctimas de Samuel Little?

Entre la larga lista de víctimas de Samuel Little, destacaba un patrón extraño: la mayoría eran mujeres afroamericanas. Un informe de The New York Times de 2020 relató el encuentro del asesino serial con Marianne, con quien tuvo una cita romántica y, tras una serie de hechos, le quitó la vida.

Aparte de Marianne, o Mary Ann, como detalla NYT, se encontró a una mujer de aproximadamente 24 años, cuyo nombre no fue identificado, pero se supo que estuvo con ella en Little Rock. Este extraño patrón llevó a Little a ser condenado a tres cadenas perpetuas en 2014 por el asesinato de tres mujeres en la década de 1980, vinculando las escenas del crimen a través del ADN.

El desenlace de Samuel Little

Con 57 asesinatos más que Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más peligrosos de Estados Unidos, Samuel Little, con 93 víctimas, falleció a los 80 años mientras cumplía su condena en una prisión de California.

El 30 de diciembre de 2020 marcó el final de la vida de Samuel Little, pero la huella del 'asesino más prolífico en la historia de Estados Unidos' quedará marcada, de forma negativa, en los datos estadísticos del país.