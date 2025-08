Ignacio Villagra tenía solo 22 años y muchas ilusiones por delante. Natural de Córdoba, Argentina, estaba a punto de dar un paso importante en su vida: había superado la primera etapa de una entrevista laboral y esperaba con entusiasmo la segunda, donde le confirmarían si había conseguido el trabajo. Pero ese momento nunca llegó. Ignacio fue asesinado en el barrio Empalme, en la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió el último lunes por la noche, cuando fue atacado en plena calle y recibió un disparo en el abdomen que le quitó la vida. La causa, que se mantiene bajo reserva judicial, apunta principalmente a un intento de robo como principal hipótesis. Mientras tanto, su familia y vecinos no dejan de exigir respuestas y reclaman justicia por lo sucedido.

Joven se dirigía a reunirse con sus amigos antes de ser asesinado

El cuerpo de Ignacio Villagra fue encontrado en plena calle, con un disparo en el abdomen, sobre Rayo Cortado al 2200, en una zona residencial del barrio Argüello Lourdes. La dura noticia llegó a las 5 de la mañana, cuando la policía tocó la puerta de la casa de Marisa, su mamá, para informarle lo sucedido.

Horas después, aún en medio del dolor, Marisa habló con medios locales. Contó con profunda tristeza cómo fue el último momento que compartió con su hijo y pidió justicia mientras la causa avanza. Según relató, Ignacio había salido esa tarde para ver a unos amigos en una zona donde la familia había vivido hasta no hace mucho."Me dijo mamá me voy un rato con mis amigos y vuelvo".

Ignacio estaba a punto de ir a una entrevista para conseguir un nuevo trabajo

Marisa recordó con dolor que a su hijo, al que todos llamaban Nacho, ya no le gustaba su trabajo en una carbonería: se sentía agotado y con ganas de cambiar de rumbo. Por eso, había decidido buscar nuevas oportunidades laborales. “Tuvo una entrevista el jueves pasado y este martes iban a confirmarle que había quedado dentro”, contó con orgullo y tristeza.

Sin embargo, ese nuevo comienzo nunca llegó. La última vez que habló con él fue el lunes, al promediar las 10 de la noche. Nacho le avisó que ya estaba por volver a casa. Ella lo esperó despierta, le mandó mensajes… pero Ignacio nunca respondió.

"Solo quiero justicia. Mi hijo no era un chico malo", dijo Marisa, con la voz quebrada, en diálogo con Arriba Córdoba. Yo le dije ‘mañana va a ser tu día feliz porque te van a tomar en esa empresa’ y mira lo que pasó, me lo terminaron matando”, contó.

Víctima se habría opuesto al robo de sus pertenencias antes de ser asesinado

Las investigaciones policiales indican que Ignacio Villagra habría sido atacado durante un intento de robo en horas de la madrugada. Sin embargo, su madre cuestiona esta versión, ya que su hijo aún tenía consigo su billetera y una cantidad de dinero, lo que genera dudas sobre cómo ocurrieron realmente los hechos.

“No le robaron nada, para mí no ha querido que le roben el celular porque tenía los datos para ir a la entrevista de trabajo”, expresó la madre, quien además reveló que entre sus pertenencias se encontraba su Documento Nacional de Identidad (DNI), imprescindible para acudir al proceso de selección laboral.

Ignacio era un joven apasionado por el fútbol y participó en dos clubes deportivos. Estaba ilusionado con este nuevo empleo, que según contaba, le permitiría apoyar económicamente a su familia. “Vivía conmigo. Me dijo: ‘mamá, yo te voy a ayudar’. Lo vi el lunes por última vez y no volvió. Aún no me han entregado el cuerpo de mi hijo”, expresó con dolor la madre de Ignacio.