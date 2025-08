Un violento episodio de violencia escolar generó conmoción en la comunidad educativa de la provincia de Chubut, Argentina. Durante la noche del último martes, un estudiante apuñaló con un arma blanca a un compañero dentro de un aula en la escuela para adultos N.° 710 María Carabajal, ubicada en la ciudad de Puerto Madryn.

Gloria Riffo, jefa segunda de la Comisaría Primera de Puerto Madryn, brindó detalles del hecho en medios locales. “Cerca de las 21.00 horas recibimos una alerta radial indicando que había una persona herida en la Escuela 710”, informó.

Alumno apuñala a su compañero en escuela para adultos de Argentina

Tras recibir la alerta, agentes de la policía acudieron al lugar indicado y comprobaron que el reporte era cierto. En el sitio hallaron a la víctima, un joven de 20 años, quien presentaba cortes en el rostro y en los brazos. Por su parte, el agresor, también estudiante y de 25 años, resultó herido tras romper un vidrio de la escuela, momento en el que fue reducido por los efectivos.

De acuerdo con lo informado por Gloria Riffo, el afectado recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladado al hospital de la zona. Las heridas fueron de carácter leve, por lo que ya fue dado de alta. El atacante, por su parte, también requirió atención médica debido a las lesiones provocadas por el vidrio roto.

Agresor fue detenido por la policía tras apuñalar a su compañero

Al igual que la persona agredida, el atacante también fue dado de alta durante el día. Sin embargo, se encuentra detenido en la comisaría bajo custodia policial, a la espera de la audiencia de control de detención programada para el próximo jueves. La policía ya incautó el cuchillo utilizado en el ataque, el cual fue asegurado como prueba.

Después del incidente, la víctima acudió personalmente a la comisaría para presentar la denuncia formal. Gracias a este paso, se inició una investigación que permitió que actúe la justicia. El detenido enfrenta cargos por lesiones con un arma blanca y por los daños al inmueble ocasionados al romper el vidrio de la puerta principal del establecimiento.

Autoridades investigan la razón detrás del ataque en escuela

Gloria Riffo señaló que la víctima, no mantenía ningún tipo de relación con el agresor. "Solamente lo conocía porque comparten el aula, pero no tenían vínculo diario. Refiere que no hay motivo alguno como para que esta persona haya actuado de esa manera agresiva hacia él”

Estas palabras han descartado la existencia de un conflicto previo entre ambos, y reforzaron la hipótesis policial de que el altercado se habría generado en el momento. Sin embargo, aún no se ha determinado con precisión qué originó el ataque.

Frente a la gravedad de lo ocurrido, las autoridades del centro educativo decidieron suspender las clases y evacuar a los estudiantes como medida preventiva. Asimismo, se activó un protocolo para reforzar la seguridad, que incluye la revisión y restricción del ingreso de objetos peligrosos al colegio.