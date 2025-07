Luis Pasetti, un joven de 23 años que estudiaba educación física, sufrió un grave accidente mientras realizaba sentadillas con 140 kilos en un gimnasio de Curitiba, Brasil. Durante la exigente rutina, perdió el equilibrio y terminó con fracturas en ambas piernas y el pie derecho dislocado, según relataron medios locales. El hecho, ocurrido el pasado 20 de junio, quedó grabado en video y muestra el dramático momento en que el peso lo supra y colapsa.

El joven fue sometido a una operación de urgencia y, según el reporte médico, no podrá caminar con normalidad por al menos tres meses. En declaraciones recientes, Pasetti contó que aún no puede apoyar los pies en el suelo y continúa en proceso de recuperación. “Hoy siento poco dolor y casi no he necesitado medicación”, contó Luis al medio brasileño G1.

Así se dio el trágico accidente dentro del gimnasio en Brasil

El accidente de Luis Pasetti quedó registrado en video que evidencia el tétrico momento. El joven sostenía una barre de 140 kilos sobre su espalda mientras realizaba sentadillas bajo la supervisión de un instructor. Aunque logró completar varias repeticiones, sus piernas no resistieron el peso y colapsaron, provocando su caída inmediata.

Las imágenes visualizadas en el video resultaron impactantes, ya que las piernas quedaron visiblemente fracturadas y torcidas hacia los costados. Pasetti fue trasladado a un hospital cercano, donde se confirmó las fracturas en ambas tibias y peronés.

En el centro médico, el joven fue operado de urgencia y permaneció hospitalizado durante cuatro días. Actualmente, continúa su recuperación sin poder apoyar los pies en el suelo, mientras los especialistas estiman que necesitará al menos tres meses para volver a caminar con normalidad. El caso generó gran conmoción en redes sociales, donde el video del accidente se hizo viral.

"Sentí que no podía más e intenté bloquear la barra"

De acuerdo al medio Noticias Caracol, Pasetti continúa su recuperación en casa, donde debe mantener las piernas elevadas y seguir un tratamiento con anticoagulantes para evitar complicaciones como la trombosis. En declaraciones al medio G1, el joven explicó que su accidente fue producto de un descuido propio, ya que creyó haber bloqueado correctamente la barra tras finalizar el ejercicio.

“No fue una falla de la máquina, fue un accidente que le puede pasar a cualquiera”, aseguró el estudiante de educación física, quien admitió que el cansancio pudo haberle impedido asegurar la barra a tiempo, A pesar de las graves fracturas, Pasetti indicó que casi no siente dolor intenso y espera comenzar ejercicios de movilidad en aproximadamente dos meses.