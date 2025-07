Después de las declaraciones de Donald Trump este miércoles, en las que anunció un 50% de arancel a los productos brasileños que entrarían en vigencia a partir del 1 de agosto. La decisión apunta que se debería al descontento por el juicio que enfrenta el expresidente Jair Bolsonaro, en el que acusa al gobierno de Lula Da Silva de estar realizando una “caza de brujas”.

Trump y su constante ‘guerra arancelaría’ contra el mundo, que parece no tener fin, esta vez ha puesto en la mira a Brasil, el país con una de las mayores economías en América Latina. Sin embargo, en esta presunta disputa, está en duda quién se vería más afectado, en particular luego de que el presidente Lula respondiera con la misma dureza. "Si nos cobra el 50%, le cobraremos el 50%”, declaró el mandatario brasileño.

Debido a estas contundentes declaraciones, La República conversó con el economista William Postigo, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y con el profesor y también economista Juan Carlos Ladines, de la Universidad del Pacífico, quienes analizaron las posibles consecuencias de una escalada arancelaria entre Estados Unidos y Brasil, así como el posible interés político detrás de la decisión de Donald Trump.

¿Quién se vería más perjudicado en esta "guerra arancelaría"?

La amenaza arancelaria lanzada por Trump contra Brasil podría traducirse en una reducción significativa del comercio bilateral entre ambos países. De concretarse, la medida afectaría directamente las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos, especialmente en productos clave como el petróleo, el café en grano, la carne bovina y los aviones. Estos bienes representaron el 63% del total exportado por Brasil al mercado estadounidense en 2024, según datos del banco BTG.

Mientras que de los 3,2 billones de dólares en bienes y servicios que le exportó Estados Unidos al mundo en 2024, apenas un 2% se fue para Brasil, un poco menos de 80.000 millones de dólares. Esto sitúa al país sudamericano muy abajo en su lista de principales socios comerciales. Lo que hace que “Estados Unidos podría verse más afectado que Brasil”, según Ladines, debido a que Brasil le vende en mayor cantidad a la nación americana.

Sin embargo, también resalta que la cartera exportadora brasileña a los Estados Unidos solo representa un 12%, lo que, en sus palabras, le da "margen de acción" para poder trabajar con fuerza sobre América Latina para atender los impactos negativos de estas medidas.

Asimismo, William Postigo señaló que lo más prudente para ambas naciones sería “negociar”, ya que estas acciones afectan el comercio internacional.

¿La amenaza arancelaria de Trump sobre Brasil tiene interés político?

A pesar de estar inhabilitado políticamente, el expresidente Jair Bolsonaro, líder de la oposición, ha reaparecido en distintos espacios públicos, a pesar de sus presuntos problemas de salud. Esta reactivación, en medio de las amenazas arancelarias de Trump contra Brasil, ha alimentado rumores dentro del propio gobierno. Según fuentes oficiales, se trataría de una “maniobra orquestada por la extrema derecha bolsonarista” con miras a posicionarse de cara a las elecciones de 2026.

Por su parte, Ladines manifiesta que existe una "discrecionalidad política" debido a la extraña afinidad del presidente estadounidense con Bolsonaro que podrían justifican la "irracionalidad comercial" frente a la subida de aranceles.

¿Las amenazas de Trump sobre los aranceles sería perjudicar principalmente a los miembros de los BRICS?

La aplicación de aranceles que inicio en abril es una política general de Trump hacia el mundo. Sin embargo, para el economista, William Postigo, las acciones del republicano parecerían una “estrategia de negociación” vista de diferente manera para cada país.

Postigo señala que no considera que la amenaza arancelaría sea exactamente para todos los miembros que comprendes a los BRICS, pero sí para China, ya que Estados Unidos busca “defender su dominio mundial”

Por otro lado, Ladines señala que vivimos en una "economía globalizada", por lo que no considera que las medidas impulsadas por Trump estén dirigidas exclusivamente a un grupo de países. En ese sentido, resalta que Estados Unidos ha demostrado no tener la capacidad de confrontar directamente a potencias como Rusia y China, ya que estas "protegen su industria". Además, advierte que los países que integran el bloque BRICS "no están coordinados" ni son "interdependientes", lo que impide identificar un objetivo claro al que "atacar".