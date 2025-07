Erick Moreno Hernández, conocido como el "Monstruo", está en la lista de los delincuentes más buscados del país y según la Policía Nacional del Perú (PNP), se encuentra escondido en Brasil. A pesar de su condición de prófugo, mantuvo contacto regular con Liseth Cruz Ruiz, alias ‘La Patrona’, madre de su hija.

Al respecto, el programa Domingo al Día difundió mensajes, cartas y audios que él le enviaba desde la clandestinidad. En estas comunicaciones se mezclan expresiones de cariño, reclamos, disculpas y referencias a su relación personal.

Cartas y flores: los presentes del "Monstruo" para la madre de su hija

Según las imágenes difundidas por Domingo al Día, Moreno enviaba mensajes como: “Deja de pelear. Te amo, amor mío” y “Te amo. Discúlpame por reaccionar así”. Junto con estas frases, también le hacía llegar flores y cartas. Por ejemplo, en el Día de la Madre escribió: “Te agradezco por ser la mejor esposa y madre del mundo. Pronto estaremos juntos con el favor de Dios”.

Liseth Cruz respondió con molestias y reclamos por su trato: “Todo me gritas y me haces sentir mal”. En otro momento expresó: “Lágrimas de cocodrilo… nunca te lo voy a perdonar” y “Yo solo me siento tu trabajadora y la mamá de tu hija”. Los mensajes muestran un intercambio constante entre ambos, con muestras de afecto y discusiones repetidas.

"Monstruo" reaparece desde Brasil y reta a la PNP: "nunca podrán conmigo"

Erick Moreno Hernández, conocido como "El Monstruo" de Comas y actualmente prófugo de la justicia, se jacta desde la frontera de Brasil: "Les habla 'El Monstruo' de Comas, nunca podrán conmigo, inútiles". El programa 'Ocurre Ahora' ha revelado que las autoridades brasileñas han ofrecido un millón de reales (aproximadamente S/ 653.800) como recompensa por información que permita dar con su paradero.

Las autoridades policiales de Brasil consideran que Moreno Hernández se encuentra bajo la protección del Primer Comando Capital (PCC), uno de los grupos criminales más poderosos de América Latina. Además, el cabecilla de Los Injertos del Cono Norte se habría realizado cambios físicos, lo cual complica su localización.

