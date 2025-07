Increíble hallazgo de la NASA: descubren una reserva de agua 140.000 millones de veces más grande que la Tierra

La búsqueda de agua en Marte se ha convertido en una de las principales metas de las misiones espaciales de la NASA durante las últimas décadas. Identificar restos, depósitos o indicios de este recurso esencial no solo permitiría comprender mejor la historia geológica del planeta rojo, sino que también representaría un paso clave para planificar la instalación de futuras colonias humanas fuera de la Tierra.

Actualmente, las agencias espaciales enfocan sus investigaciones en regiones donde existen señales de que hubo ríos en el pasado o formaciones subterráneas que podrían contener hielo. Para ello, los equipos científicos recurren al análisis detallado de imágenes satelitales, la detección de minerales hidratados y la evaluación de compuestos químicos que puedan estar vinculados con la presencia de humedad en el subsuelo.

NASA descubre una reserva de agua 140.000 millones de veces más grande que la Tierra

Mientras crece el interés por encontrar agua aprovechable en Marte, un grupo de astrónomos hizo un descubrimiento sorprendente, aunque lejos del planeta rojo. Se trata de la mayor concentración de vapor de agua detectada hasta el momento, pero no proviene de ningún mar ni océano.

Este hallazgo, registrado en 2011, no ocurrió dentro de nuestro sistema solar, sino a más de 12.000 millones de años luz de la Tierra. Allí, los científicos identificaron una gigantesca nube de vapor que rodea al cuásar APM 08279+5255, un núcleo galáctico extremadamente luminoso que se alimenta de un agujero negro supermasivo.

La dimensión de esta nube asombró a la comunidad científica: según cálculos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, su volumen equivale a 140.000 millones de veces toda el agua contenida en los océanos de la Tierra.

Hallazgo de la NASA no se asemeja al de un océano

A pesar de su tamaño colosal, esta formación no tiene nada que ver con un océano tal como lo conocemos. Lo que se detectó fue una enorme concentración de vapor de agua, extendida a lo largo de cientos de años luz y con temperaturas que descienden por debajo de los –50 °C.

Se trata de un entorno extremadamente denso y caliente si se compara con el promedio de la galaxia, lo que hace imposible la existencia de vida, según explica la revista especializada Astronomy, que analizó las propiedades físicas del fenómeno.

Además, la gran distancia que separa al cuásar de nuestro planeta permite observarlo tal como era en los primeros tiempos del universo. Los expertos estiman que esta gigantesca reserva de agua ya existía cuando el universo tenía apenas 1.600 millones de años, lo que convierte el hallazgo en una ventana hacia una de las etapas más tempranas del desarrollo galáctico.

Debate entre comunidad científica ante descubrimiento de la NASA

El descubrimiento también ha despertado intensos debates entre expertos, en especial sobre el posible papel que tendrían los cuásares en la formación y conservación de ciertos elementos en el universo.

Tal como informa NASA Space News, el hallazgo de una enorme cantidad de vapor de agua alrededor de un agujero negro supermasivo plantea nuevas preguntas que podrían llevar a replantear teorías actuales sobre cómo se forman las estructuras del cosmos y cómo evolucionan las galaxias.

A pesar de ello, no existe una postura unificada respecto a sus consecuencias a largo plazo. Algunos medios especializados han sugerido que esta inmensa nube de vapor podría contribuir, de forma indirecta, al crecimiento gradual del agujero negro central. No obstante, esta hipótesis aún se encuentra en una etapa preliminar y no ha sido plenamente confirmada por la comunidad científica.