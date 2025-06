Paloma ojiazul, el ave que se creía extinta pero fue avistada por ornitólogo en Brasil: solo quedan 17 ejemplares

La paloma ojiazul, también conocida como columbina en Brasil, fue considerada una de las especies más amenazadas en el mundo, hasta el punto de ser catalogada como extinta desde hace 75 años. La última vez que fue observada fue en 1941, cuando se capturaron cinco ejemplares que posteriormente fueron enviados a museos.

Sin embargo, el ornitólogo Rafael Bessa avistó a la paloma ojiazul en la sabana brasileña, en una región aún preservada del Cerrado. En relación con esto, las autoridades del país sudamericano buscan la posibilidad de reproducirla en cautiverio para salvar a esta especie en peligro de extinción.

Brasil busca preservar a la paloma ojiazul

Las autoridades de Brasil tienen como objetivo llevar a cabo un proyecto de reproducción en cautiverio de la especie, la cual estaría ubicada a casi 2.000 kilómetros de distancia del Parque das Aves, institución ubicada en Foz del Iguazú, que conecta con las fronteras de Argentina y Paraguay. En el 2015, se pudo ver por última vez a estos ejemplares en peligro de extinción, cuyo número fue de tan solo 17 individuos.

En tanto, la organización no gubernamental Save Brasil, en 2016, adquirió 593 hectáreas en una región rural de Botumirim, municipio de Minas Gerais, con la intención de crear la Reserva Natural Rolinha del Planalto.

Brasil y el plan para salvar a la paloma ojiazul de la extinción

En diálogo con EFE, la directora técnica del Parque das Aves, Paloma Bosso, aclaró que una de las mejores formas de salvar a la columbina es "crear una población de seguridad fuera del ambiente natural para aumentar el número de individuos".

"En 2019 tuvimos una reunión de 15 organizaciones nacionales e internacionales y concluimos que una de las mejores posibilidades de salvar la especie es crear una población de seguridad fuera del ambiente natural para aumentar el número de individuos y, cuando tengamos condiciones y un número estable, reintroducirlos a la naturaleza", explicó Bosso a EFE.

La buena noticia para la paloma ojiazul

No todo está perdido. El organismo Parque das Aves, en el 2023, recibió dos huevos de la paloma ojiazul, de la misma manera sucedió en el 2024 y en abril de este año. Como resultado, nacieron seis polluelos luego de que fueran incubados artificialmente, lo que permitió su nacimiento.

En ese sentido, la especialista Bossa comentó que hay tres machos y tres hembras de esta especie, por lo que las expectativas de salvar a la columbina aún no se han esfumado.

"Por coincidencia son tres machos y tres hembras, lo que nos anima, pero aún no tenemos ninguna pareja formada. Los dos últimos son animales muy jóvenes que aún no están en condiciones reproductivas, pero los más antiguos, sí. Tenemos muchas expectativas, les estimulamos el ambiente y les ofrecemos material para que monten nidos, pero hasta ahora no tenemos ningún resultado (de reproducción)", comentó la profesional.