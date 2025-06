Esta playa de América Latina fue elegida entre las 50 mejores del mundo por un ranking global: tiene aguas cristalinas y turquesa

The World’s 50 Best Beaches, posicionó en el sexto lugar a Canto de la Playa en América Latina. Foto: Elewis tours

La lista anual realizada por The World’s 50 Best Beaches, un reconocido ranking global, respaldado por Banana Boat, incluyó a nueve playas de América Latina entre las 50 mejores del mundo. Una de ellas logró destacar en especial al posicionarse en el top 10, gracias a su belleza natural, aguas cristalinas y su escasa presencia comercial, convirtiéndolo en un destino imperdible en este 2025.

El ranking evaluó ocho criterios importantes mediante una colaboración colectiva de más de 1.000 expertos influyentes de la industria y viajeros que conocen el mundo. Para su elección se determinó criterios técnicos y emocionales como su conservación ambiental, accesibilidad, y vida silvestre. Los autores del informe calificaron a Latinoamérica como "uno de los secretos mejor guardados del Caribe".

¿Cuál es la mejor playa de América Latina, según el ranking global de 2025?

Canto de la Playa, situada la Isla Saona de República Dominicana, fue elegida como la sexta mejor bahía del mundo en 2025, según el ranking "The World’s 50 Best Beaches". Situada en el Caribe, destaca por su vegetación tropical y por su poca actividad comercial, dos aspectos ha cautivado a miles de visitantes. Aunque solo se puede acceder por embarcación, durante el trayecto se aprecia sus aguas cristalinas y turquesas, consideras entre las más claras del Caribe.

Esta joya natural, elegida por el ranking global, no solo es una de las playas más bonitas del mundo, sino que la rodea un arrecife de coral que frena el oleaje que pudiese entrar. También es considerada como una auténtica piscina natural de agua mansa y transparente.

¿Qué otras playas destacan entre las mejores del mundo en la región?

Algunos otros lugares que figuran en la lista gracias a su ambiente único en América Latina está la Playa Balandra, en México, reconocida en el puesto 19 entre las 50 mejores del mundo. Esta playa forma parte de un área natural protegida, famosa por sus aguas poco profundas y tranquilas, así como la peculiar formación rocosa en forma de hongo. Compuesta por siete playas interconectadas, debido a que las mareas no superan la altura del pecho, los visitantes pueden caminar y explorar cada una de las bahías.

La playa Pontal do Atalaia de Brasil, ocupa el puesto 20 entre las 50 mejores del mundo y es conocida por el epítome del "Caribe brasileño". Se destaca por su arena blanca, aguas cristalinas y tranquilas, en específico por sus vistas sorprendentes desde los acantilados. Aunque su acceso no es fácil y tarda al rededor de 90 minutos el trayecto, el lugar ofrece servicios básicos a fin de disfrutar su belleza natural. A continuación, las 9 playas de América Latina con presencia en el Ranking.

Playas País Puesto Canto do la Playa República Dominicana 6 Playa Balandra México 19 Pontal do Atalaia Brasil 20 Cayo de Agua Venezuela 22 Cayo Zapatilla Panamá 24 Bahía do Sancho Brasil 25 Bahía de las Águilas República Dominicana 34 Playa Punta Uva Costa Rica 41 Gardner Bay Ecuador 47

Esta es la mejor playa del mundo en 2025

Encabezando la lista de 2025 se encuentra Cala Goloritzé, en Cerdeña (Italia), con impresionantes acantilados de piedra caliza. Según los expertos de The World’s 50 Best Beaches, "es mucho más que una simple playa: su belleza natural te conmueve desde el primer momento". En 1990 fue declarada monumento natural. Aunque aún se conserva, no es de fácil acceso.

Conoce aquí las 5 mejores playas del mundo, según el ranking The World’s 50 Best Beaches en 2025.