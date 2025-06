Reza Pahlaví, el hijo del último Sha de Irán que fue exiliado y es líder opositor del régimen de Alí Jamenei

Reza Ciro Pahlaví es hijo de Mohammad Reza Pahlaví, el sha de Irán que fue derrocado tras la Revolución Islámica en 1979. Viajó junto a su familia a Egipto, en donde el presidente Anwar el-Sadat, uno de los pocos aliados de su padre, les dio rfefugio. Es el heredero al trono de la dinastía Pahlaví, hijo de la exemperatriz Farah Diba y se presenta como candidato a ser una figura de consenso para una transición tras la posible caída del régimen de los ayatolás en Irán.

Ha vivido principalmente en Estados Unidos, en donde es activista político y figura opositora al régimen teocrático de Irán. A pesar de tener el título simbólico de "príncipe herdero", afirma que no busca restaurar la monarquía absoluta. Pahlaví asegura que su modelo ideal de transición es a través de referéndum que le permita al pueblo de Irán decidir su futuro sistema de gobierno, tal como sucedió con la monarquía española después de la muerte de Francisco Franco en 1975.

Según informes de AP y Washington Post, su padre fue piloteando su propio Boeing 727 a Egipto para buscar refugio para él y su familia. Después de la muerte de su padre en El Cairo y tras el asesinato del presidente de Egipto, Anwar el-Sadat, se instaló en la costa Este de Estados Unidos con su madre, la icónica Farah Diba. Sus dos hermanos menores se sucididaron. Su hermana Leila, de 31 años, murió por una sobredosis de barbitúricos; su hermano Alí Reza se quitó la vida a los 44 años en Boston.

El exheredero al trono de Irán estudió en el extranjero, tiene una formación como piloto de caza en Estados Unidos y estudios en Ciencias Políticas, los cuales terminó tras pasar por diferentes universidades. A pesar de vivir en el exilio, mantiene un lazo fuerte con su país natal. Se mantiene activo en la política internacional y hace activismo a favor de una transición democrática en Irán.

Reza Pahlaví desde Washington: “La experiencia española demuestra que el cambio pacífico en Irán es posible”

Reza Pahlaví subrayó que "el final de la República Islámica es irreversible" y ve al rey emérito de España, Juan Carlos I, como un ejemplo a seguir. "Al igual que Juan Carlos, que eligió ser una figura de unidad y no de división, yo veo mi papel como facilitador de una transición que reúna a todos los iraníes". Además, se dirigió al actual ayatolá de Irán, Alí Jamenei, al cual exige su renuncia. "Y si lo hace, recibirá un juicio justo y un proceso legal debido. Que es más de lo que jamás le ha dado a ningún iraní", añadió en su denuncia pública.

Asimismo, es enfático en resaltar que su idea no es restaurar la monarquía sino realizar una transición para que los iraníes decidan su futuro a través de "un sistema secular y democrático donde la soberanía pertenezca al pueblo". Según Pahlaví, deberá ser a través de un referéndum libre con el cual se elija la forma de Estado de Irán. "Me presento para liderar esta transición nacional, no por intereses personales, sino como servidor del pueblo iraní. Tengo un plan claro para la transición y la renovación nacional", manifestó Pahlaví.