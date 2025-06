Jaco Nel, un psiquiatra de Inglaterra, vivió una experiencia dramática en 2018 que cambió su vida después de un incidente aparentemente inocente con su perro. Nel, mientras jugaba con Harvey, su cocker spaniel, sufrió un pequeño arañazo en la mano.

Después de limpiar y desinfectar la herida, no le dio mayor importancia y continuó con sus actividades diarias. Sin embargo, dos semanas después, comenzó a sentirse mal, como si tuviera gripe, lo que inicialmente no le pareció grave. Lo que no sabía era que la saliva de su perro había introducido una bacteria en su organismo.

¿Qué le originó la herida y lamida causada por su perro a Jaco Nel?

La lamida de su perro desencadenó una infección que provocó septicemia, una reacción extrema del sistema inmunológico a dicha infección. La septicemia es una de las principales causas de muerte por infección en el mundo, y Nel estuvo “muy, muy cerca” de ser una víctima más, según declaró a la BBC. Aunque al principio los síntomas parecían similares a los de una gripe, Nel no fue consciente de lo grave que estaba hasta que perdió la coordinación y el equilibrio.

Cuando su pareja lo encontró en su hogar en un estado de salud crítico, se llamó a los servicios de emergencia, los cuales identificaron rápidamente que se trataba de septicemia. Inmediatamente comenzó un tratamiento de urgencia con antibióticos y fluidos intravenosos, mientras era trasladado al hospital. A su llegada, Nel perdió la conciencia y fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos, donde pasó entre cuatro y cinco días en coma.

Jaco Nel tomó la difícil decisión de sacrificar a su perro. Foto: The Scar Free Foundation

Jaco Nel perdió piernas, todos los dedos de una mano y parte de su rostro

La septicemia, si no se trata a tiempo, puede tener consecuencias devastadoras, como ocurrió en el caso de Nel. Debido a los daños en los tejidos causados por la coagulación anormal de la sangre, sufrió una pérdida severa de sus miembros. Nel perdió sus dos piernas por debajo de las rodillas, todos los dedos de una mano y sufrió desfiguraciones en su rostro, incluida la pérdida de la punta de la nariz y cicatrices en los labios. Además, experimentó un fallo renal y fue sometido a diálisis durante dos meses.

A pesar de la gravedad de la situación, Nel logró sobrevivir y, con el tiempo, comenzó su recuperación. En pocos meses pudo volver a caminar sin ayuda, después de pasar por un riguroso proceso de rehabilitación. También aprendió a adaptarse a su nueva vida, utilizando un vehículo adaptado y una prótesis para la nariz, aunque ha decidido no usarla públicamente, ya que la considera una "máscara" para ocultar su historia.

¿Qué pasó con el perro de Jaco Nel?

A raíz de su experiencia, Nel también tomó la difícil decisión de sacrificar a su perro Harvey, quien, aunque no presentaba síntomas, había sido el causante de la infección. Hoy, Nel se dedica a ayudar a otros a comprender la gravedad de la septicemia, una enfermedad que, en su caso, comenzó con un simple arañazo.