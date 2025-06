Donald Trump responde a Irán y admite que sería "muy difícil" pedirle a Israel que ponga fin a sus ataques: "Veremos qué sucede"

El presidente Donald Trump manifestó que, a pesar de sus esfuerzos por buscar una solución diplomática para poner fin al conflicto, le resultaría complicado pedirle a Israel que detenga sus ataques aéreos en Irán. “Creo que es muy difícil hacer esa solicitud ahora mismo si alguien va ganando”, declaró el presidente a la prensa en Nueva Jersey, donde asistirá a un evento de recaudación de fondos en su campo de golf."

“Es un poco más difícil que si alguien va perdiendo. Pero estamos preparados, dispuestos y capacitados. Hemos estado hablando con Irán y veremos qué sucede”, afirmó el presidente. Poco después, Trump insistió en que sería una petición difícil, dados los éxitos militares de Israel hasta la fecha.

"Israel lo está haciendo bien"

“Es muy difícil detenerlo, si lo analizamos: Israel lo está haciendo bien en términos de guerra”, dijo. Creo que se diría que a Irán no le está yendo tan bien; es un poco difícil conseguir que alguien lo detenga.

El presidente estadounidense desestimó los esfuerzos europeos por entablar conversaciones diplomáticas con Irán, afirmando que no han contribuido a los esfuerzos para poner fin al conflicto. “No han ayudado”, dijo. “Irán no quiere hablar con Europa. Quieren hablar con nosotros. Europa no va a poder ayudar en este caso”.

Donald Trump decidirá en 2 semanas si EE.UU. se une a la guerra

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comenzó su rueda de prensa del jueves con un mensaje directo del presidente Donald Trump sobre el conflicto entre Israel e Irán. Leavitt citó a Trump diciendo: "Basándome en la posibilidad sustancial de que se lleven a cabo negociaciones con Irán en un futuro próximo, decidiré si iré o no en las próximas dos semanas".

La portavoz aclaró que el plazo de dos semanas se otorgó debido a la "considerable posibilidad de que se lleven a cabo negociaciones" con Irán durante ese periodo. Además, mencionó que, en cuanto a las conversaciones previas al ataque israelí a objetivos militares y nucleares iraníes de la semana pasada, las propuestas presentadas por el enviado estadounidense, Steve Witkoff, eran consideradas "realistas y aceptables".

