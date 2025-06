¿Por qué Israel decidió atacar Irán? De una alianza estratégica al estallido de la guerra

El corazón del programa nuclear iraní fue atacado: una ofensiva fulminante de Israel profundiza una relación de idas y vueltas que paradójicamente inició con una alianza entre ambas naciones. La ofensiva israelí, denominada 'Operación León Creciente', incluyó el despliegue de 200 aviones de guerra sobre más de 100 objetivos vinculados al programa nuclear de Irán, uno de los elementos más vitales para Teherán.

El internacionalista mexicano Mauricio Meschoulam aseguró que el ataque israelí ya venía siendo previsto hace meses, “pero Donald Trump pidió a Benjamin Netanyahu que no lo hiciera en este punto. Se había filtrado que esto podría haber ocurrido en mayo”. "La razón de fondo tiene que ver con que Israel encuentra una pequeña ventana de oportunidad debido a debilidad que presenta Irán", explicó. Tras la ofensiva israelí, las autoridades declararon emergencia, al mismo tiempo que se prevé represalias con misiles.

Israel e Irán, de la amistad al odio

Una vieja amistad rota con el tiempo. El sha Mohammad Reza Paflaví, que gobernó irán desde 1941 hasta 1979, buscó apoyos internacionales en medio de tensas relaciones con países árabes. De esta manera, el sha iraní estableció relaciones con el Israel, un recién estado independiente. Sin embargo, la cercanía entre ambas naciones se transformó en vínculos de cooperación. Irán fue uno de los países que se mostró a favor de la creación del Estado de Israel en la ONU, aseguró el director de Estudios Iraníes Hamid y Christina Moghadam de la Universidad de Stanford, Abbas Milani.

Por su parte, Israel priorizaba las alianzas con estados no árabes con la intención de romper el aislamiento diplomático, como Irán. El objetivo israelí era claro: tener una amistad con Irán para hacer frente al rechazo al nuevo estado judío de los países árabes. La década de 1950 fue la más importante para la relación entre Israel e Irán: el intercambio económico y militar creció de manera significativa. Asimismo, los servicios secretos de Israel e Irán colaboraban en la transmisión de información, hasta 1979.

¿Entonces, en qué momento se rompió esa amistad? Esa colaboración, esa amistad de años y apoyo político, militar y en materia económica ya es cosa del pasado. Ha quedado totalmente pulverizada rápidamente por una consigna: el apoyo de Irán a la "liberación de Palestina". Desde ese momento, ambos países no solo rompieron relaciones, se convirtieron en enemigos, en naciones opositoras. De aliados a enemigos, hasta desatarse este masivo ataque por parte de Israel.

Sobre el último ataque, Mauricio Meschoulam indicó que se debe estimar el daño de montos afectados. Pese a que los objetivos eran las instalaciones nucleares iraníes, también hay reportes de que Israel atacó a personal iraní. "Estamos esperando una respuesta por parte de Irán que seguramente será fuerte. Se habla de cientos de misiles y drones lanzados desde Israel. Eso podría orillar contrarrespuestas y luego escaladas todavía mayores”, sentenció.

“Netanyahu seguramente lo consultó (el ataque) con Trump”, asegura Meschoulam

Para el analista internacional Mauricio Meschoulam, el primer ministro Netanyahu siempre tuvo intención de convencer a la administración de Donald Trump de que "este era el momento adecuado (para atacar Irán)" y "Trump lo que quiso hacer fue privilegiar las conversaciones". En esa línea, el periodista mexicano aseguró: "Netanyahu terminó optando por llevar a cabo el ataque, pero seguramente lo consultó con Donald Trump previamente".

Durante su primer gobierno, Trump decidió retirarse del acuerdo nuclear con Irán, desechando lo conseguido por su predecesor Barack Obama. De esta manera, el republicano aisló a su nación de sus aliados occidentales. “Trump abandona el acuerdo nuclear que había firmado Obama con Irán en 2015, argumentando que era –según el republicano- el peor acuerdo jamás firmado. Al salirse Trump del acuerdo, Irán opta por empezar a incumplir la parte que a Irán correspondía”, explicó el analista internacional.

Enriquecimiento del uranio de Irán: ¿supone un verdadero peligro?

Según la OIEA, la agencia nuclear de la ONU, Irán incrementó su producción de uranio enriquecido en los últimos 3 meses. Ese nivel de pureza conseguido está muy cercano al 90% necesario para la fabricación de numerosas bombas. “Desde el 2019, Irán comenzó a enriquecer uranio, cada vez más y acumular uranio enriquecido. En violación a su parte del acuerdo, Irán argumentó que Estados Unidos se había salido del mismo”, explicó Mauricio Meschoulam.

Durante su primera gestión, Trump quiso negociar con los iraníes bajo términos más favorables para Estados Unidos. Irán no cedió y radicalizó su postura. Desde entonces hasta ahora, Irán se ha mantenido enriqueciendo uranio y jugando con la carta de armar la bomba atómica. “El uranio enriquecido al nivel para una bomba atómica es de más del 90% de pureza. Irán estuvo enriqueciendo uranio al 60% de pureza, pero para llegar al 90% es un tema de pocos días”, explicó el internacionalista.

Sobre las pláticas del enriquecimiento de uranio entre Irán y EE. UU. Meschoulam advirtió: "Yo no veo que las pláticas puedan continuar bajo estas circunstancias, no ahora mismo. Primero tendría que terminar esta ronda conflictiva, pero no es algo inmediato". "Lo que habrá que ver es cómo se consigue desescalar eso que ahora mismo está escalando", finalizó el periodista.