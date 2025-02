Trump amenaza a Irán para llegar a pacto nuclear y no "bombardearlos por todas partes": "No quiero decirles lo que haré si no aceptan"

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, expresó su voluntad de entablar negociaciones con el régimen iraní con el propósito de detener su programa nuclear. Destacó que esta alternativa es preferible a una acción militar. En una entrevista concedida a The New York Post, afirmó: "Me gustaría alcanzar un acuerdo con Irán sobre la no proliferación nuclear. Lo preferiría a bombardearlos por todas partes".

El mandatario indicó que su administración mantiene abiertas las opciones de diálogo con Irán, con el objetivo de evitar que la República Islámica logre convertirse en una potencia nuclear. Además, advirtió sobre las consecuencias de no aceptar un acuerdo, aunque sin revelar detalles. "No quiero decirles lo que haré si no aceptan, pero creo que acabarán muy contentos si lo hacen", añadió.

Negociar con Trump "no es sabio, no es inteligente y no es honorable"

Este fin de semana, el régimen iraní estableció como condición para cualquier negociación el fin de la política de "máxima presión" implementada por Washington. Abas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores, enfatizó que, mientras las sanciones impuestas por el gobierno de Trump sigan vigentes, Irán no aceptará iniciar conversaciones.

Durante su declaración, Araghchi subrayó que, aunque el levantamiento de sanciones requiere negociaciones, estas no pueden llevarse a cabo bajo la política de presión extrema. "El levantamiento de las sanciones requiere negociaciones, pero no en un contexto de ‘máxima presión’, ya que, en este caso, no sería una negociación sino una forma de rendición", afirmó.

Por su parte, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, rechazó cualquier posibilidad de diálogo con Washington: "no es sabio, no es inteligente y no es honorable". Tras las declaraciones de Trump sobre una posible negociación, Khamenei reiteró su postura al respecto. "No se debe negociar con un gobierno así", declaró durante un encuentro con militares en Teherán, según informó la agencia estatal IRNA.

Donald Trump rompió el acuerdo establecido entre Irán y Estados Unidos en 2015

Khamenei hizo referencia al fracaso del acuerdo firmado en 2015, el cual establecía límites al programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones. En alusión a la retirada de Estados Unidos del pacto en 2018 y la reimposición de sanciones económicas sobre Teherán, el líder supremo recordó: "Irán negoció con Estados Unidos hace años, se alcanzó un acuerdo, pero los estadounidenses lo rompieron".

El líder religioso reafirmó su rechazo a repetir esa experiencia, argumentando que Irán "realizó concesiones, cedió, pero no logró los resultados esperados". Asimismo, lanzó una advertencia contra cualquier acto hostil por parte de Washington: "Si los estadounidenses atacan la seguridad de la nación iraní, también atacaremos su seguridad sin dudarlo", afirmó ante oficiales de la Fuerza Aérea y de la Defensa Aérea del Ejército iraní. "Si nos amenazan, los amenazaremos. Si llevan a cabo esta amenaza, nosotros la llevaremos a cabo también", agregó.