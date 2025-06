Israel lanza ataque aéreo contra Irán y declara estado de emergencia en todo el país

Israel confirmó este jueves que el lanzamiento de un ataque directo contra Irán, intensificando drásticamente las tensiones en Medio Oriente. El gobierno israelí declaró el estado de emergencia en todo el país y puso en alerta máxima a sus fuerzas de defensa, mientras se esperan posibles respuestas militares por parte del régimen iraní.

El pasado miércoles, el comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Hosein Salami, lanzó una dura advertencia contra Israel. “Si cometen un error, abriremos las puertas del infierno”, afirmó, en referencia a un posible ataque a instalaciones nucleares iraníes. La amenaza refuerza el clima de alta peligrosidad en la región, donde un conflicto directo entre ambas potencias podría tener consecuencias imprevisibles.

Trump advirtió previamente sobre 'posible ataque de Israel a Irán'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no desea que Israel ataque a Irán, aunque advirtió que una ofensiva “podría muy bien ocurrir” si Teherán no renuncia a su programa nuclear. “Irán no puede tener un arma nuclear. Aparte de eso, quiero que tengan éxito”, declaró Trump desde la Casa Blanca, destacando que aún apuesta por una solución diplomática y que un acuerdo “podría estar cerca”.

Las declaraciones se dan en medio de reportes crecientes sobre una posible operación israelí contra objetivos iraníes y tras la retirada preventiva de personal no esencial de embajadas y bases militares estadounidenses en Medio Oriente.