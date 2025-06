Elon Musk, el controvertido CEO de Tesla y SpaceX, se disculpó públicamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de una serie de publicaciones en X (anteriormente conocida como Twitter), donde criticaba severamente al político.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Las tensiones entre ambos habían aumentado considerablemente en los últimos días, tras una serie de intercambios públicos y declaraciones en sus respectivas plataformas sociales.

¿Cómo fueron las disculpas públicas de Elon Musk a Donald Trump?

Elon Musk utilizó su cuenta en X para disculparse públicamente con Donald Trump, reconociendo que sus recientes publicaciones fueron inapropiadas. "Lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente @realDonaldTrump de la semana pasada. Fueron demasiado lejos", expresó Musk en su post.

La disculpa llegó tras una semana de tensiones, durante la cual Musk había intensificado sus críticas hacia Trump, acusándolo de ser responsable de una serie de problemas económicos y políticos, incluyendo la gestión del déficit presupuestario.

Elon Musk pide disculpas a Donald Trump desde su cuenta en X.

¿De qué forma reaccionó Donald Trump ante las disculpas de Elon Musk?

Donald Trump respondió a las disculpas de Musk expresando que no guardaba resentimientos hacia él. En una entrevista pregrabada. El mandatario aseguró que, aunque se sintió decepcionado por las críticas, entendía que estos enfrentamientos son parte de la dinámica política y personal. "Supongo que sí (nos reconciliamos)", dijo Trump, mostrando apertura a la idea de reparar la relación.

El presidente también indicó que no estaba molesto por las publicaciones de Musk, aunque admitió que su ex aliado le había decepcionado. Trump dejó claro que, a pesar de las diferencias, no veía este incidente como algo definitivo y reiteró que no culpaba a Musk por sus acciones.