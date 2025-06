Trump consulta a sus asesores si el "comportamiento loco" de Musk se deba al supuesto consumo de drogas, según fuente cercana

CNN reveló que Donald Trump estuvo consulado en privado con su círculo más cercano en su gobierno sobre la posibilidad de que el "comportamiento loco" de Elon Musk en los últimos días esté relacionado con un supuesto consumo de drogas. El presidente de Estados Unidos estaría buscando una razón lógica para entender la "ruptura" política y amical con uno de sus mayores aliados en su segundo mandato, a quien le otorgó contratos y concesiones en la actual administración.

Durante la conferencia de presa en el Air Force One este viernes, Trump aseguró que “consideraría” dar por terminado algunos vínculos contractuales con Musk. A la par, fue consultado sobre el supuesto uso de drogas del dueño de Space X. “No quiero comentar sobre su consumo de drogas. No sé… no sé cuál es su situación”, declaró el mandatario tras enterrarse que The New York Times publicara un artículo, acusando a Musk de consumir "excesivamente" opioides.

¿Elon Musk consume drogas?

El diario The New York Times informó que Elon Musk estaría consumiendo drogas con mayor frecuencia de lo que se sabía, particularmente ketamina, un anestésico potente, que el magnate multimillonario habría usado de manera diaria. Fuentes cercanas al entorno de Musk aseguran que comenzó a combinar más sustancias adictivas sin mencionar las razones de dicha conducta. Por su parte, Trump mencionó que “sonaba muy injusta” lo revelado por el dicho medio.

No es la primera vez que Musk es relacionado con el uso de drogas. En una entrevista en 2024 con el periodista Don Lemon, Musk confesó que consume "una pequeña cantidad" de ketamina bajo prescripción médica para tratar ciertos estados de ánimo negativos, pero que su carga de trabajo ha impedido que su consumo sea excesivo. Incluso se aseguró que su "adicción" se relacionaría por las presiones políticas que recibe por las críticas hacia el gobierno de Trump.

La pelea pública entre Donald Trump y Elon Musk

La relación entre Donald Trump y Elon Musk parece que llegó a un punto de no retorno. Desde el jueves 5 de junio, ambos estuvieron discutiendo públicamente en sus respectivas redes sociales. Todo comenzó cuando Musk criticó severamente el "gran y hermoso proyecto de ley" de Trump, al que calificó de "abominación". En respuesta, el presidente de EE.UU. utilizó su plataforma Truth Social para sugerir que podría rescindir los contratos gubernamentales de Musk, afirmando que esta medida sería una forma de ahorrar miles de millones de dólares en el presupuesto de Estados Unidos.

Trump también fue tajante en sus declaraciones, asegurando que el país podría "sobrevivir sin casi nadie, excepto yo", lo que generó una ola de reacciones dentro y fuera de su círculo político. Sin embargo, la ruptura de esta relación, que fue calificada por los medios como "bromance", llegó a punto más álgido cuando Musk, en un intento por cobrarse revancha, sugirió, sin pruebas, que el nombre de Trump aparece vinculado con el caso de Jeffrey Epstein.

