La ofensiva de Israel en la franja de Gaza se intensifica. Este lunes 26 de mayo, el Ejército anunció un "ataque sin precedentes", luego de recientes agresiones que dejaron más de 60 muertes en la Franja (registradas hasta el momento). La orden, publicada por Avichay Adraee, coronel de las Fuerzas de Defensa de Israel, en X, indica que la población palestina debe trasladarse hacia el oeste para resguardarse.

"El Ejército va a lanzar un ataque sin precedentes para derrotar a las organizaciones terroristas", señala el mensaje de Avichay y asegura que la operación no busca afectar a los hospitales de Al Amal y Nasser, ubicados en el sur de Gaza. "Evacuar inmediatamente hacia el oeste, al área de Al Mawasi", destaca.

Piden evacuar el oeste de la Franja de Gaza

"Las organizaciones terroristas continúan lanzando cohetes desde estas áreas. La zona de la gobernación de Khan Yunis se considera un área de combate peligrosa. Se le ha advertido varias veces", indica Avichay vía X. La publicación es acompañada de una imagen del mapa ensombrecido con rojo, como señal del área que será afectada.

Khan Yunis es una ciudad del sur de la Franja de Gaza conocida por albergar importantes campamentos de refugiados palestinos, como el de Al Amal, donde miles de personas desplazadas por la guerra árabe-israelí de 1948 han vivido por generaciones en condiciones precarias. Actualmente, la zona ha sufrido graves bombardeos y desplazamientos masivos.

Mapa de franja de gaza con zona de próximo ataque. Foto: Ejército de Israel

Ministro de Israel promete retorno de rehenes

Por otro lado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha prometido que regresará a su país a todos los rehenes que aún permanecen subsistiendo en la Franja de Gaza, "los vivos y los muertos".

"Si no lo conseguimos hoy, lo conseguiremos mañana, y si no es mañana, entonces pasado mañana, no nos rendimos (...) Tenemos la intención de traerlos a todos de vuelta, los vivos y los muertos", informó Netanyahu en un discurso público durante las festividades del "Día de Jerusalén".