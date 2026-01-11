HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Japón evalúa disolver Parlamento y convocar elecciones anticipadas para primer ministro

La primera ministra Sanae Takaichi considera adelantar elecciones generales tras asumir el poder en octubre y busca fortalecer su mayoría parlamentaria.

Sanae Takaichi refuerza su posición en Japón.
Sanae Takaichi refuerza su posición en Japón.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, está evaluando la disolución anticipada del Parlamento japonés (la Dieta) y la convocatoria de elecciones generales, según confirmaron medios locales e internacionales. La medida permitiría a Takaichi consolidar su posición política y reforzar su mayoría en la Cámara Baja, donde su coalición gobierna con un margen estrecho.

La decisión se enmarca en un contexto de aprobación elevada de su Gobierno desde que asumió el cargo en octubre de 2025. Aunque la primera ministra aún no ha confirmado oficialmente la disolución, los preparativos y especulaciones sobre un posible adelanto electoral están en marcha, y la sesión ordinaria de la Dieta comienza el 23 de enero.



Posibles fechas y procedimiento

Si se concreta la disolución, la campaña electoral podría iniciar entre el 27 de enero y el 3 de febrero, con la votación estimada para el 8 o 15 de febrero, de acuerdo con reportes de medios japoneses. La medida sigue los procedimientos establecidos en la Constitución japonesa para adelantar elecciones de la Cámara Baja.

La disolución de la Dieta permite que la ciudadanía vote para elegir a los miembros de la Cámara Baja, quienes posteriormente designan al primer ministro. Este mecanismo se utiliza estratégicamente para que el partido gobernante aproveche momentos de alta aprobación y fortalezca su control parlamentario.



Motivaciones políticas de Takaichi

El impulso a la disolución anticipada se da en un contexto de alta aprobación pública hacia la primera ministra, desde su llegada al cargo tras la renuncia de su antecesor en octubre de 2025. Fortalecer su coalición en la Cámara Baja es crucial, ya que actualmente gobierna con un margen estrecho y enfrenta la minoría en la Cámara Alta.

Adicionalmente, socios de coalición, como el Partido de la Innovación (Ishin), han señalado que un adelanto electoral podría marcar una “nueva etapa” para el país, aunque la decisión final recae exclusivamente en Takaichi. Esto sugiere que la convocatoria no solo tiene fines de gobernabilidad interna, sino también un componente de estrategia política nacional.



Reacciones y contexto internacional

Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales sobre la disolución, pero los medios y analistas destacan que la decisión puede influir en la estabilidad política y económica de Japón en los próximos meses. El mercado y los observadores internacionales seguirán de cerca los desarrollos del proceso electoral.

Los expertos destacan que este adelanto electoral es una práctica habitual en Japón cuando un líder busca consolidar su control parlamentario. La medida también refleja la importancia de capitalizar el respaldo ciudadano temprano, especialmente después de cambios recientes en el liderazgo del Partido Liberal Democrático (PLD).

