Dos acontecimientos perturbadores han sacudido el sur de Estados Unidos en los últimos días, tras el incendio de la histórica Plantación Nottoway, en Luisiana, y la fuga de diez reclusos del Centro de Justicia de Orleans, en Nueva Orleans. A pesar de parecer eventos independientes, ambos incidentes estarían conectados por un inquietante denominador común: la presencia de la muñeca Annabelle, que fue trasladada temporalmente desde el Museo del Ocultismo de los Warren, en Monroe, Connecticut, para una exposición especial en Nueva Orleans.

La muñeca, ampliamente conocida por su relación con Ed y Lorraine Warren, investigadores de lo paranormal e inspiración para la saga cinematográfica El Conjuro y Annabelle, habría llegado a la ciudad días antes del siniestro en Nottoway. Según la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, su traslado fue autorizado bajo condiciones estrictas. Sin embargo, desde su llegada, múltiples eventos anómalos han despertado alarma entre los vecinos y las autoridades locales.

Misterioso incendio en mansión de Estados Unidos

La Plantación Nottoway, una de las mansiones más emblemáticas del sur de Estados Unidos, ardió repentinamente el jueves 15 de mayo por la noche. Los bomberos trabajaron hasta por 18 horas para extinguir las llamas vertiendo agua sobre los escombros de lo que alguna vez fue una inmensa casa de 64 habitaciones construida por John Hampden Randolph a finales de 1850, según Fox News. El edificio también fue uno de los lugares donde trabajaron decenas de africanos esclavizados antes de la Guerra Civil estadounidense, de acuerdo con Los Ángeles Times.

Bomberos y peritos no han logrado identificar un origen técnico o accidental del fuego. Sin embargo, el suceso ocurrió misteriosamente tras la llegada de Annabelle a Luisiana. El recorrido de la muñeca por el sur de Estados Unidos forma parte de un evento titulado ‘Devils On The Run’, una exposición organizada por la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra que reúne a objetos considerados malditos por sus dueños anteriores.

El traslado de la figura de trapo al Barrio Francés de Nueva Orleans, está coincidentemente relacionada con sucesos perturbadores. El 13 y 14 de mayo se realizaron exhibiciones en Ghost City Tours, con el fin de educar sobre el ocultismo y los riesgos de objetos poseídos.

10 reclusos escapan de cárcel de Nueva Orleans

Tan solo 24 horas después del incendio en la Plantación Nottoway, el Centro de Justicia de Orleans reportó la fuga de diez internos peligrosos. Las autoridades confirmaron que los fugitivos lograron burlar los sistemas de seguridad, tras la ausencia del técnico de monitoreo penitenciario, quien se había ido a buscar comida. Tras no haber nadie vigilando, los reos aprovecharon para manipular la puerta de la Celda Delta 1006 hasta romperla e ingresar al área de personas con discapacidad.

Luego de colarse por un pequeño agujero en la pared detrás de un inodoro metálico, los presos lograron escapar de la cárcel de Nueva Orleans. El menor y el mayor de ellos, de 19 y 42 años respectivamente, enfrentan cargos por asesinato, agresión con agravantes con arma de fuego y violencia doméstica.

La comunidad se encuentra en estado de alerta. Mientras tanto, la gira de la muñeca continúa en San Antonio, donde los ciudadanos de la localidad, que antes compraban emocionados las entradas a la exhibición, ahora están desistiendo de asistir.

¿Cuál es la historia de Annabelle?

La historia de Annabelle comenzó en los años 70, cuando una joven enfermera llamada Donna recibió la muñeca como regalo. Pronto, ella y su compañera de cuarto, Angie, notaron comportamientos inusuales: la figura de trapo aparecía en lugares donde no la habían dejado y mensajes escritos que decían "Help us" ("Ayúdanos"), "You miss me?" ("¿Me extrañaste?") o "Save Lou" ("Salva a Lou", en referencia al novio de Donna). Alarmadas, contactaron a Ed y Lorraine Warren, quienes concluyeron que un espíritu demoníaco se había adherido al juguete, haciéndose pasar por una niña llamada Annabelle Higgins.

Tras una serie de rituales de purificación, los Warren trasladaron la muñeca al Museo del Ocultismo en Monroe, donde permanece guardada en una vitrina sellada y bendecida regularmente por un sacerdote hasta este 2025, cuando fue trasladada a otras ciudades de los Estados Unidos.