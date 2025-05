En un reciente episodio del podcast 'Doble Punta', Augusto Riofrio sorprendió al revelar que trabaja como chef personal de Lionel Messi. Según el peruano, conoció al futbolista argentino cuando este se encontraba de vacaciones con su familia en una villa privada en el Caribe. Allí, el joven limeño, quien en ese momento trabajaba para la empresa que rentaba la villa, tuvo la oportunidad de preparar diversos platillos para el astro del Inter Miami. Estos potajes habrían sido del agrado del astro del fútbol, quien no dudó en contratarlo.

"Estábamos en una villa privada y yo trabajaba para esa compañía. Ellos estaban buscando chef porque ya se iban a mudar a aquí (a Estados Unidos) y les gustó mi comida. Estuvo una semana disfrutando de mi comida", relató. Sin embargo, lo que más impresionó a los entrevistadores del podcast fue saber por qué no le prepara comida peruana a Leo Messi.

¿Por qué el joven peruano no le prepara comida del Perú a Lionel Messi?

Según explicó Augusto Riofrio, desde que trabaja como chef personal de Lionel Messi, ha preparado más comidas argentinas y pastas italianas que platos peruanos. Esto se debe a que el jugador del Inter Miami sigue una estricta dieta y los condimentos que se usa para la elaboración de potajes típicos del Perú, como lomo saltado, pollo a la brasa, entre otros, no se ajustan completamente a sus necesidades nutricionales.

"Bueno, la verdad no hago mucha comida peruana. Hago más comida italiana y argentinas. Muchas pastas y mucho (siguiendo) la dieta porque hay comidas peruanas que tienen mucho guiso y es prácticamente imposible para la dieta. Me guio y me rijo de su dieta", detalló Augusto.

Augusto Riofrio Mapelli emigró del Perú en 2015. Foto: Instagram/@private_chef_augusto

Chef personal de Messi está participando en concurso en Estados Unidos

De acuerdo con Augusto Riofrio, actualmente está participando en el concurso 'El chef favorito' en los Estados Unidos, por lo que solicita apoyo para conseguir votos y avanzar a las finales.

"Estoy concursando en 'El chef favorito' en los Estados Unidos. Hay que dar un voto y ya falta dos semanas para llegar a la final", expresó el peruano.