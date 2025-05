San Martín de Porres (SMP) fue escenario de uno de los crímenes más espeluznantes registrados en Lima durante los últimos años. En septiembre de 2019, los cuerpos de Jafet Caleb Torrico Jara y Rubén Matamoros Delgado aparecieron desmembrados en distintos puntos de la capital, como el Rímac y el ex terminal Fiori, lo que encendió las alarmas de las autoridades peruanas y generó una profunda indignación social en el Perú.

El crimen, cuya autoría recayó en Abraham Alberto Perozo Borja, alias ‘Guasón’, y Angelbert Alejandro Díaz Colina, alias ‘Tarra’, develó la presencia de una organización criminal extranjera que operaba en territorio nacional.

El crimen de Alberto Perozo y Angelbert Díaz

La madrugada del 8 de septiembre de 2019, en la habitación 507 del hostal Señor de Sipán, ubicado en San Martín de Porres, ocurrió el brutal asesinato de Jafet Caleb Torrico y Rubén Matamoros. Sus cuerpos fueron decapitados y desmembrados con extrema violencia. Luego, sus restos fueron colocados en bolsas de rafia y arrojados en zonas del Rímac y SMP, según determinaron las inspecciones bio-criminalísticas dirigidas por el Ministerio Público.

Abraham Alberto Perozo Borja y Angelbert Alejandro Díaz Colina, miembros de esta banda delictiva, fueron capturados en los días posteriores: uno en el distrito de San Martín de Porres y el otro en Tumbes, cuando intentaba huir del país. La confesión de ‘Guasón’ fue clave en el proceso. El detenido indicó que ‘Machelo’, identificado como Freddy Xavier Romero Sulbarán, le encargó sacar los cadáveres del hostal y ayudar en su traslado. A cambio, recibió marihuana para comercializar en las calles.

“A mí me contrató ‘Machelo’, a él fue quien conocí yo, para sacar los cuerpos de arriba meterlos en el taxi y ya. Después me dio marihuana para vender. Nosotros llevamos los cuerpos a Fiori (a los otros) los contrató Machelo, yo no los conocía”, señaló el ciudadano venezolano.

Perozo reveló también que la ejecución de Matamoros Delgado se debió a una deuda de drogas impaga, luego de que Freddy Romero le haya entregado 50 paquetes de esta droga para que la venda a S/10 cada una, pero la víctima nunca le dio el dinero. Mientras que Torrico Jara fue asesinado por su cercanía con la víctima principal. Los peritajes del Ministerio Público, incluidos videos, fotos auténticas del crimen y el informe de necropsia legal, permitiendo confirmar la autoría de los homicidas y presentar el caso ante la justicia.

¿Qué sentencia se le impuso a Alberto Perozo y Angelbert Díaz?

En junio de 2022, el Primer Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Lima Norte dictó una sentencia de 35 años de cárcel para Abraham Alberto Perozo Borja y Angelbert Alejandro Díaz Colina. El tribunal, presidido por la jueza Inés Mariel Barrón Rodríguez e integrado por los magistrados Ninel Milagros Orrillo Vallejos y Luis Alberto Álvarez Torres (director de debates), consideró que existían pruebas fehacientes que los responsabilizaban del delito de homicidio calificado.

Además, se les imputaron cargos por pertenecer a una banda criminal y por conspiración para el tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado peruano. La autoridad judicial también impuso una reparación civil de S/ 60,000 a favor de cada uno de los herederos legales de Torrico y Matamoros. Asimismo, el tribunal ordenó el pago adicional de S/ 20.000 a la Procuraduría del Orden Público (MININTER) y S/ 16.000 a la Procuraduría de TID (MININTER), como indemnización por los delitos conexos.

Durante el juicio oral, el fiscal provincial Luis Chauca presentó diversos elementos probatorios, incluidas contradicciones entre los acusados, declaraciones de testigos, informes digitales y evidencias forenses. La justicia peruana calificó el caso como emblemático y dispuso la lectura íntegra del fallo el 17 de junio del mismo año mediante una audiencia virtual.

Alberto Perozo y Angelbert Díaz fueron condenados a 35 años de prisión. Foto: Poder Judicial.

¿Dónde se encuentran hoy Alberto Perozo y Angelbert Díaz?

Actualmente, los condenados cumplen su pena en el establecimiento penitenciario Ancón I, ubicado al norte de Lima. Allí permanecerán hasta el 18 de septiembre de 2057, fecha en la que culminará su condena. Según lo ordenado por el tribunal, al término de su pena deberán ser expulsados del Perú de manera definitiva.

Otros implicados, como Jonathan Jesús Donayre Semprún, continúan prófugos de la justicia, con orden de captura nacional e internacional. Freddy Xavier Romero Sulbarán, alias ‘Machelo’, fue capturado en Colombia y extraditado al Perú en julio de 2022 para responder ante la justicia por su presunta participación como autor intelectual del crimen.