Malas noticias para inmigrantes en EEUU: Trump cancela programa de ayuda a extranjeros y corren mayor riesgo de ser deportados

En un nuevo giro de sus políticas migratorias, el presidente Donald Trump ordenó la eliminación del Programa Nacional de Representantes Calificados, una iniciativa que proporcionaba representación legal a inmigrantes con enfermedades mentales o discapacidades cognitivas. La medida, que ha generado una ola de críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, fue denunciada en una demanda presentada por grupos legales en un tribunal federal de Washington D.C, según informó NBC News.

La cancelación afectó de inmediato a cerca de 200 personas que dependían del programa para enfrentar sus procesos en tribunales de inmigración. Estos individuos, entre ellos personas con demencia, lesiones cerebrales o trastornos psiquiátricos, se encuentran ahora en un limbo legal. Sin abogados asignados, su riesgo de deportación aumenta considerablemente, ya que no pueden representarse a sí mismos de forma efectiva ante la justicia de Estados Unidos.

¿Qué dijeron los abogados sobre la cancelación del programa de ayuda a inmigrantes en Estados Unidos?

Abogados especializados en derechos migratorios han calificado la decisión de Donald Trump como una acción "cruel, injustificada y discriminatoria". Según David Faherty, abogado del National Immigrant Justice Center, el gobierno retiró el financiamiento del programa el mismo día en que un juez de inmigración determinó que un detenido con una enfermedad mental necesitaba representación legal. A pesar del mandato judicial, el sistema no respondió, dejando al individuo sin defensa.

Faherty señaló que sin esta ayuda, muchas personas vulnerables quedan a merced de un proceso complejo que no comprenden y del cual no pueden defenderse. Además, explicó que los abogados del programa no solo ofrecían defensa legal, sino también facilitaban evaluaciones médicas y psicológicas, coordinaban tratamientos y contactaban a familiares perdidos. Para muchos jueces, el programa también representaba una herramienta útil que agilizaba los casos al garantizar evaluaciones completas de cada situación.

Por su parte, Laura Lunn, directora de litigios del Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network, denunció que la decisión del gobierno es discriminatoria contra personas con discapacidades. Afirmó que negarles el derecho a una defensa adecuada no solo viola principios básicos de equidad legal, sino que también expone a los afectados a ser retornados a países donde podrían enfrentar tortura o incluso la muerte.

PUEDES VER: Ley firmada en California por Gavin Newsom prohíbe a los empleadores pedir la licencia de conducir como requisito de trabajo

¿En qué estados no se canceló el programa de ayuda a inmigrantes en Estados Unidos?

Pese a la eliminación general del programa, tres estados mantuvieron su implementación gracias a una resolución judicial previa. Estos son:

California

Arizona

Washington

En estas jurisdicciones, el Programa Nacional de Representantes Calificados sigue vigente como resultado de una demanda iniciada en 2010, que culminó con un fallo favorable en 2013. El caso involucró a José Antonio Franco-González, un inmigrante mexicano con discapacidad cognitiva que permaneció detenido casi cinco años sin juicio ni abogado.

Trump y su ofensiva contra los derechos legales de los inmigrantes vulnerables en Estados Unidos

La eliminación del programa se suma a una larga lista de decisiones de la administración Trump destinadas a desmantelar las redes de protección para inmigrantes en Estados Unidos. Durante su mandato, también se suprimieron los programas de orientación legal en centros de detención, se redujo el financiamiento para abogados que atendían a menores no acompañados y se propuso sustituir a los representantes legales de niños separados de sus padres por abogados del propio gobierno.

Estos recortes se enmarcan dentro de una política que priorizó la expulsión rápida de extranjeros, incluso a costa de debilitar las garantías procesales. Activistas y expertos advierten que este enfoque no solo contradice estándares internacionales de derechos humanos, sino que también sobrecarga el sistema judicial y agrava la vulnerabilidad de quienes más necesitan protección.

La demanda presentada por organizaciones como el National Immigrant Justice Center busca restablecer el acceso a representación legal para los inmigrantes con discapacidades, argumentando que se trata de un derecho esencial en cualquier sociedad que respete la justicia y la dignidad humana.