Ley firmada en California por Gavin Newsom prohíbe a los empleadores pedir la licencia de conducir como requisito de trabajo

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la Ley SB 1100, que modifica las normativas laborales del estado para proteger a los trabajadores de posibles discriminaciones al excluir la licencia de conducir como requisito obligatorio para los empleos. La nueva legislación busca reducir las barreras laborales y promover la inclusión en el mercado laboral, permitiendo que más personas, independientemente de su situación con respecto a la posesión de una licencia de conducir, tengan acceso a trabajos.

A través de esta ley se hace énfasis en que los empleadores deben ser más considerados con los diversos medios de transporte que los empleados podrían utilizar, en lugar de exigir la licencia de conducir de California como una condición para acceder a un empleo. Esta modificación tiene un impacto directo sobre quienes enfrentan barreras para obtener una licencia de conducir, pero desean formar parte de la fuerza laboral.

¿Qué dice la ley firmada por Gavin Newsom en California?

Según la Ley SB 1100, los empleadores en California ya no pueden exigir a los solicitantes de empleo que tengan una licencia de conducir, a menos que la conducción sea una función esencial para el puesto. La ley establece que, en lugar de imponer este requisito, los empleadores deben evaluar si realmente es necesario que el empleado conduzca como parte de sus tareas laborales. En caso de que la conducción no sea una parte fundamental del trabajo, el empleador no podrá rechazar a un candidato por no tener una licencia de conducir.

Además, la ley también prohíbe que los empleadores hagan esta exigencia de manera generalizada en los anuncios de trabajo o en el proceso de contratación, a menos que la conducción sea absolutamente necesaria para el puesto. Según la fuente oficial, la ley tiene como objetivo garantizar que las personas que no poseen una licencia de conducir, ya sea por motivos económicos, de salud o por preferencia personal, no sean discriminadas en el ámbito laboral.

PUEDES VER: Gavin Newsom respalda una ley histórica que permite a los inmigrantes obtener una licencia de conducir en California

¿A quiénes beneficia la ley SB 1100 firmada por Gavin Newsom?

Según la fuente oficial, la Ley SB 1100 beneficia principalmente a los siguientes grupos de personas:

Personas con discapacidades: Aquellos que no pueden obtener una licencia de conducir debido a limitaciones físicas o mentales.

Aquellos que no pueden obtener una licencia de conducir debido a limitaciones físicas o mentales. Individuos que dependen del transporte público o de otros medios de transporte alternativos: Esto incluye a aquellos que, por razones económicas o de sostenibilidad, prefieren utilizar transporte público, bicicleta o caminar.

Esto incluye a aquellos que, por razones económicas o de sostenibilidad, prefieren utilizar transporte público, bicicleta o caminar. Trabajadores con dificultades económicas: Aquellos que no tienen los medios para obtener o mantener una licencia de conducir debido a restricciones financieras.

Aquellos que no tienen los medios para obtener o mantener una licencia de conducir debido a restricciones financieras. Comunidades marginadas o de bajos ingresos: Personas que viven en áreas donde el acceso a transporte público es limitado o que no pueden permitirse el costo asociado con tener un vehículo propio.

¿Qué pasa si un empleador pide la licencia de conducir como requisito de trabajo en California?

Si un empleador en California pide una licencia de conducir como requisito para un puesto de trabajo y este requisito no está justificado por la naturaleza del empleo, estaría infringiendo la Ley SB 1100. La ley establece que la conducción solo puede ser un requisito si es fundamental para el desempeño de las funciones del trabajo, como en el caso de puestos que impliquen viajar o manejar vehículos comerciales.

En caso de que un empleador insista en este requisito de manera ilegal, los solicitantes podrían presentar una queja ante el Departamento de Derechos Civiles de California (CRD). Según la ley, los empleadores podrían enfrentarse a sanciones por no cumplir con las nuevas normativas, lo que busca proteger a los trabajadores y garantizar la igualdad de oportunidades en el mercado laboral de California.