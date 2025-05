Malas noticias para inmigrantes en EEUU: ICE 'intensificará' las redadas en estas ciudades si no cooperan con los agentes de inmigración

Todd Lyons, director interino de ICE, 'intensificará' las redadas en ciudades santuario que no cooperen con la agencia.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) planea endurecer su presencia en las ciudades santuario, según declaraciones recientes de su director interino, Todd Lyons. Estas zonas, que se caracterizan por limitar la cooperación con agentes federales de inmigración, podrían ser objeto de redadas más frecuentes si mantienen su postura de no colaborar con el gobierno federal. Lyons explicó que su equipo está dispuesto a desplegar más recursos en los territorios que rechacen ayudar a ICE a detener a inmigrantes con antecedentes criminales, según informó Fox News.

Estas declaraciones se alinean con la política de mano dura que impulsa la administración del expresidente Donald Trump, centrada en la detención y deportación de personas indocumentadas consideradas una amenaza para la seguridad pública. Según Lyons, el objetivo no es enfrentar a las autoridades locales, sino proteger a las comunidades mediante la remoción de individuos que representan un peligro. No obstante, el mensaje fue claro: si las ciudades santuario no apoyan, ICE actuará por su cuenta con más fuerza.

¿Qué dijo Todd Lyons sobre las 'ciudades santuario' de Estados Unidos que no cooperen con ICE?

Durante una entrevista con Fox News, Todd Lyons expresó su descontento con las ciudades santuario que se niegan a honrar las solicitudes de detención (detainers) de inmigrantes emitidas por ICE. Según el funcionario, esta falta de colaboración no detendrá a la agencia, sino que la motivará a reforzar sus acciones en esos territorios.

“El hecho de que se nieguen a cooperar nos obliga a redoblar esfuerzos”, afirmó Lyons. “Si no quieren trabajar con ICE, vamos a encargarnos del problema directamente”. El director interino enfatizó que estas operaciones tienen como fin capturar a inmigrantes que han cometido delitos graves como tráfico de drogas, abuso sexual o participación en pandillas.

Además, Lyons defendió que ICE no tiene la intención de atacar a familias o personas sin historial delictivo, sino a quienes representan una amenaza concreta. Por ello, insistió en que las jurisdicciones deben dejar de lado posturas ideológicas y priorizar la seguridad de sus habitantes.

Gavin Newsom y la colaboración de California con ICE

A pesar de que California es uno de los estados con políticas de santuario más marcadas, su gobernador, Gavin Newsom, sorprendió recientemente al mostrar apertura para trabajar con ICE en ciertos casos específicos. Esta postura surgió tras la polémica en torno a un inmigrante condenado por homicidio vehicular que será liberado antes de completar su sentencia.

Lyons reconoció el gesto del gobernador y lo calificó como un “enfoque sensato” ante situaciones que implican a individuos peligrosos. “Cuando se ve el perfil de algunas personas que ICE busca detener, es difícil justificar la falta de colaboración”, señaló.

Arresto de inmigrantes en los primeros 100 días de la administración Trump en Estados Unidos

Durante los primeros cien días del nuevo mandato de Donald Trump, ICE reportó la detención de más de 6.000 inmigrantes indocumentados, muchos de ellos con historial criminal. La agencia destacó que las redadas se concentraron en personas vinculadas a delitos violentos o actividades ilegales de alto impacto.

Lyons subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia para eliminar amenazas dentro de las comunidades estadounidenses. “Estamos sacando de las calles a los peores criminales”, afirmó. Mencionó que entre los detenidos se encuentran traficantes de fentanilo, abusadores sexuales y miembros de pandillas violentas.

Asimismo, resaltó que muchas de estas personas habían sido puestas en libertad por jueces o autoridades locales en ciudades santuario, a pesar de existir órdenes de detención federales. Según Lyons, esta situación demuestra la necesidad de que el Congreso otorgue mayores recursos a ICE, incluyendo un presupuesto que permita contratar hasta 10.000 agentes adicionales.