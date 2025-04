Los únicos países de América Latina que serán ricos en 2030 y potencias mundiales como EEUU: petróleo será clave

Cada vez nos encontramos tan cerca de 2030 y con ello llegarían importantes cambios en todo el mundo. Sin embargo, America Latina no se ha quedado indiferente ante el avance del tiempo, especialmente en el mundo económico. De hecho, un estudio de PricewaterhouseCoopers (PwC) y Standard Chartered estimó que dos países de esas regiones aumenten notoriamente su economía.

De esta forma, el avance económico influiría en el posicionamiento de esta nación en el top 10 de potencias económicas en todo el mundo debido a su relevancia en el desarrollo y expansión económica global. Para estas proyecciones, el informe "The long view: how will the global economic order change by 2050?", utilizo el PBI junto con el PPA para realizar comparaciones más equitativas.

¿Cuáles serán los únicos países de América Latina que serán ricos en 2030?

Para posible sorpresa de algunos, los países elegidos para ser las únicas potencias económicas de América Latina son Brasil y México, según el estudio. Ambas podrán posicionarse entre las diez primeras a nivel mundial para 2030.

El octavo lugar en el mundo estará ocupado por Brasil, con un PIB de 4.439 billones de dólares y, a su vez, pasará a ser la economía más grande en el continente de Sudamérica. Por su parte, México se ubicará en el noveno puesto, por debajo del gigante sudamericano, con un PIB estimado de 3.661 billones de dólares.

Los 3 países más ricos del mundo en 2030

El top 3 de países más ricos siempre ha sido bastante peleado y discutido por muchos, pero para 2030 los protagonistas serán China, Estados e India, indicaron las proyecciones. Las siguientes cifras evidencian un cambio importante a nivel económico en el mundo.

China: manejará un PBI de 38.008 billones de dólares. Estados Unidos: manejará un PBI de 23.475 billones de dólares. India: incrementará de forma considerable y alcanzará un PBI de 19.511 billones de dólares.

¿Que país superara económicamente a Estados Unidos en los próximos años?

Una situación poco pensada por algunos, pero que se verá en los próximos años, será la supremacía de la India por sobre Estados Unidos y bajarla a la ubicación número dos dentro del listado de las economías más grandes a nivel global.

La razón de esta proyección se debe a diversos factores, tales como la demografía y las reformas económicas implementadas. La India maneja la población joven más numerosa del mundo, por lo que implicaría un impulso importante en su avance económico.

De igual manera, la implementación de reformas estructurales, como la optimización del sistema fiscal y la introducción del Código de Bancarrota, generó un ambiente favorable para un desarrollo económico rápido y sostenido.